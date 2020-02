Belen Rodriguez bollente, il body trasparente mostra più del dovuto (FOTO)

Nuova campagna pubblicitaria per Belen

La show girl argentina non è di certo una di quelle donne che ha vergogna di mettersi in mostra e sopratutto di far vedere le sue forme.

In uno dei suoi ultimi scatti postati su Instagram, dove sta presentato la nuova collezione di lingerie Jadea, Belen Rodriguez si è davvero superata mettendo in evidenza il suo corpo perfetto e non solo.

Belen Rodriguez manda in delirio i fan con uno scatto bollente

In body intimo trasparente, di un color azzurro particolarmente aderente, Belen Rodrguez ha mandato in delirio i followers, eccitati davanti alle sue forme perfette. Sensuale tra le statue, la moglie di Stefano De Martino posa seduta su una scala per una pubblicità di intimo. Da anni,infatti, è la testimone ufficiale di Jadea, noto marchio italiano.

Belen nella foto in questione si è mostrata diversa dal solito con un look totalmente nuovo. Sembra che abbia dato un taglio ai capelli, sfoggiando un caschetto castano. Sempre bellissima e sensuale, la mamma di Santiago non ha nulla da invidiare a nessuno e lo dimostra ogni volta che posta una foto sui social o appare in televisione. Ovviamente lo scatto ha ricevuto una marea di like e non sono mancati nemmeno i commenti peccaminosi da parte del pubblico maschile. (Continua dopo il post)

Il viaggio a Parigi con Stefano e Santiago

Da poco tornata da Parigi, dove si è concessa un viaggio di relax insieme a Stefano De Marino e Santiago, Belen Rodriguez si è subito messa a lavoro. Nelle scorse settimane, infatti, la sorella di Cecilia ha postato numerosi scatti in compagnia della sua famiglia nel mega parco di Disneyland. Immagini che oltre a riempire il cuore dei suoi quasi 10 milioni di fan, hanno reso felice sopratutto i suoi cari.

Oggi, la crisi con l’ex ballerino di Amici sembra davvero superata e in tanti non vedono l’ora che la coppia regali un fratellino o una sorellina al loro bambino. Secondo alcuni rumors, infatti, sembra proprio che Belen sia pronta a diventare di nuovo mamma e chissà se dalla splendida città dell’amore non siano tornati già in 4.