Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 febbraio è ricco di novità a dir poco interessanti. Tale giornata vedrà i nativi del Cancro risolvere un piccolo problema personale. Per i nati sotto il segno del Capricorno sarà una giornata molto faticosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 8 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Non siete felici di tutto ciò che vi è capitato dall’inizio dell’anno, infatti, nel lavoro avete dato tanto e avete ottenuto poco. In questo weekend potete muovervi bene in campo sentimentale, grazie a Venere e Luna favorevole.

Toro – Weekend abbastanza faticoso con la Luna dissonante, Venere sarà nel vostro segno nel prossimo mese. Siete molti insistenti, volete a tutti i costi che una persona debba fare parte della vostra vita. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare chiarezza fuori e dentro di voi.

Gemelli – Sabato e domenica avete una grande voglia di confrontarvi con persone che in questo momento rappresentano un rifugio per voi. I sentimenti sono premiati, ma per avere i risultati dei vostri progetti lavorativi dovete aspettare la primavera.

Previsioni astrologiche di sabato 8 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – In questo fine settimana dovete cercare di risolvere un piccolo problema personale. Con Saturno e Giove in opposizione bisogna portare avanti solo progetti concreti. Se qualcuno non è concreto con voi, potreste dire basta.

Leone – In questo periodo è importante sanare dei conti rimasti in sospesi. Se in questo fine settimana ci sono state delle discrepanze, ora potete recuperare. Con Marte e Venere favorevole potreste avere qualcosa in più.

Vergine – Potrebbe essere un weekend interessante con una bella vittoria in arrivo. Questo è un periodo di grande rilancio per il futuro e grazie a Venere favorevole potete recuperare l’amore.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Scorpione

Bilancia – Le forzature non vi sono mai piaciute. In questo mese dovete stare attenti alle relazioni perché se una storia non funziona potreste dire tutto ciò che ne pensate. Chi ha un atteggiamento troppo ostile nei vostri confronti, dovrà cercare un limite.

Scorpione – Siete delle persone piuttosto suscettibili. Pensate positivo, altrimenti la tensione potrebbe riversarsi sia in amore che nel lavoro. È tempo di cambiamenti importanti che riguardano la vostra vita.

Sagittario – Cercate di non sottovalutare gli incontri che avverranno in questo periodo. Con Venere e Luna favorevole è possibile avere una piccola rivincita in amore, e le relazioni saranno molto favorite.

L’oroscopo di Paolo Fox dell’8 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo weekend dovete abbandonare i pensieri negativi e lasciarvi andare a qualcosa di nuovo. Sono giornate molto faticose ma uscirete vincenti da qualsiasi tipo di complicazione.

Acquario – Nonostante il transito di Venere favorevole, questo fine settimana sembra un po’ pesante. Ci sono complicazioni sia nel lavoro che in abito familiare, oltretutto ci si mette anche la Luna opposta a creare qualche dubbio.

Pesci – Sia nell’amore che nelle relazioni interpersonali siete alla ricerca di nuove occasioni. Non si esclude che un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Nell’ambito lavorativo Mercurio vi suggerisce di trovare nuove alleanze.