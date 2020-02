Ilary Blasi, conoscete la mamma? Sono due gocce d’acqua [FOTO]

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La moglie del Pupone Francesco Totti, a poco a poco a saputo farsi spazio sempre più nel mondo della televisione, diventando anche un punto di riferimento importante della rete Mediaset. Di lei e della sua vita privata conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto la sua splendida mamma? (Continua dopo la foto)

Chi è la mamma di Ilary Blasi

Si chiama Daniela e la bellezza sembra proprio essere di casa. La mamma dell’ex letterina è decisamente somigliante a lei: stessi occhi, stessi lineamenti, stessi colori. E’ romana e lavora nella Capitale come vigilessa. Le due donne sono molto legate e hanno un rapporto molto stretto. (Continua dopo la foto)

Ilary Blasi sbarca all’Isola dei Famosi 2020

Cambio di conduzione all’Isola dei Famosi: la storica presentatrice Alessia Marcuzzi ha abbandonato il timore del programma. A subentrare sarà la moglie di Francesco Totti Ilary Blasi che, dopo aver rifiutato il Grande Fratello Vip, quest’anno condotto dal giornalista Alfonso Signorini, ha deciso di abbracciare questa nuova avventura.

Dopo varie indiscrezioni susseguitesi in queste settimane che volevano addirittura come inviato Can Yaman, il settimanale Oggi ha dato conferme in più: ad affiancare la Blasi dall’Honduras sarà, ancora una volta, l’amico Alvin che anche quest’anno vestirà i panni di inviato direttamente dalle spiagge dell’Isola.

I nomi dei possibili naufraghi

Per quanto riguardi invece i concorrenti che prenderanno parte al gioco, ancora non c’è un’ufficialità rispetto ai nomi, anche se sono trapelate indiscrezioni. Possibili isolani sono: il conduttore radiofonico Marco Baldini, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip Alessia Macari, e ancora Ascanio Pacelli, anche lui è gieffino e la showgirl Stefania Orlando.

Ma i nomi che destano più curiosità sono sicuramente quelli di Alessandra Mussolini, Maria Monsè, Milly D’Abbraccio, Maria Giovanna Elmi e l’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, il giocatore Sossio Aruta. Per ora, come già detto, non vi è stata ancora alcuna conferma da parte della produzione e nemmeno da parte dei diretti interessati. Aleggia ancora un fitto mistero.