“Ho sofferto tanto…”: Flavio Insinna, la confessione del conduttore de L’Eredità

La confessione de il conduttore de L’Eredità

Qualche settimana fa è stato fatto un convegno organizzato dall’Associazione nazionale presidi nella Capitale. In quell’occasione il presidente dei dirigenti scolastici Antonello Giannelli e uno studente che di era diplomato da poco, si sono sottoposti alle domande di Flavio Insinna.

Il conduttore de L’Eredità con la leggerezza che lo contraddistingue ha parlato di temi seri della scuola, dal bullismo, all’uso degli smartphone, e si è discusso anche di voti e di valutazione. Durante il convegno l’attore romano ha raccontato qualcosa del suo passato scolastico.

Il padrone di casa del game show del preserale di Rai Uno ha rivelato di aver sofferto per aver ricevuto un due in chimica. Inoltre il professionista aveva l’impressione che la scuola non apprezzasse il suo talento nelle materie classiche e la sua capacità di scrivere.

Gli impegni professionali di Flavio Insinna

Per Flavio Insinna, il lavoro giornaliero a L’Eredità non è stato l’unico impegno nella stagione autunno-inverno. Settimane fa circolava la voce, poi smentita, su un possibile ritorno alla serialità nella fiction Don Matteo. Mentre a novembre era impegnato con la conduzione di Prodigi 2019 insieme a Serena Autieri.

Nel mese di gennaio 2020, invece, l’attore romano ha fatto parte della giuria de Il cantante mascherato, il nuovo format coreano condotto da Milly Carlucci. Per non parlare del suo impegno in teatro con lo spettacolo ‘La macchina della felicità’ che sta facendo il giro di tutta la Penisola.

Gli ascolti tv a confronto tra i quiz L’Eredità e Avanti un altro!

È a proposito de L’Eredità, continua il grande successo a livello di share rispetto la concorrenza formata dal game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Flavio Insinna si conferma ancora una volta campione d’ascolti.

Gli ascolti del giovedì dicono che su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.983.000 spettatori (22.69%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.628.000 spettatori (26.62%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 3.003.000 spettatori (17.66%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.219.000 spettatori (20.47%).