Al Pacino choc: “Da giovane mi prostituivo per vivere”

Al Pacino ha svelato in un’intervista di essersi prostituto da giovane

Quel pomeriggio di un giorno da cani (Dog Day Afternoon), L’avvocato del diavolo, Scent of a Woman – Profumo di donna, Insider – Dietro la verità, Seduzione pericolosa… Cruising?

Forse non dovrebbe sorprendere il fatto che da ragazzo Al Pacino sbarcasse il lunario vendendo sé stesso come un gigolò in Sicilia. Esatto, prima dei riconoscimenti, prima di portare il proprio “stile” nel mito, si prostituiva.

Nel flop Cruising del 1980, interpreta un agente sotto copertura della polizia di New York, sessualmente confuso, chiamato a catturare un serial killer che terrorizza il Meatpacking District, in particolare la comunità dei call-boy. Al Pacino potrebbe aver attinto pesantemente dal vissuto personale per calarsi nella parte.

La crescita ad East Harlem

Nato nel 1940 a New York City, il giovane Alfredo cresce lungo le strade di East Harlem, ribellandosi al sistema, saltando le lezioni, abbandonando il liceo. La domanda di iscrizione ai famosi Actors Studio finì respinta. Ma gettò la spugna? Assolutamente no. Mentre volava in Sicilia si deve essere sicuramente promesso di prendersi la sua bella rivincita nei confronti di chi non aveva riposto fiducia in lui.

Al Pacino ha rivelato in un’intervista del 2009 sul San Francisco Chronicle che a 20 anni si dava da fare in Sicilia, vendendo l’unico bene in possesso: il suo corpo. Una donna avanti con l’età barattò cibo e alloggio in cambio di sesso. Si svegliava la mattina non amando sé stesso.

Al Pacino: icona del cinema

Eppure, anche quando la vita sembrava portarlo in ben altra direzione, il sogno di diventare attore lo spronò. Finché un bel giorno Al prese tutti i soldi risparmiati durante la permanenza in Italia per tornare in America dove conquistò il mondo.

Una versione meno romanzata e meno adrenalinica del Tony Montana portato su schermo nel film Scarface, autentico capolavoro di produzione hollywoodiana che dimostrò al pubblico di che pasta fosse fatto. Il resto è storia.

Dal quartiere, l’oggi 79enne ha coniato sotto certi aspetti un nuovo modo di recitare. Alla fine del lungo viaggio, spesso passato nei primi anni ai margini, l’uomo è unanimemente considerato mostro sacro del cinema. Stasera sarà protagonista su Rete 4 con Scent of a Woman.