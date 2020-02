“Ma porta le mutandine?”: Avanti un altro, Paolo Bonolis in imbarazzo per la cognata Claudia [FOTO]

Il successo di Claudia Ranieri ad Avanti un altro!

Una delle protagoniste di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è Claudia Ruggeri. Quest’ultima denominata Miss Claudia è a capo del salottino del mini-mondo.

Di recente la cognata del padrone di casa del qui Mediaset ho condiviso una foto che non è per niente passata inosservata al popolo del web. Uno scatto per invitare tutti coloro che la seguono sui social a seguire la nuova puntata del gioco a quiz.

Nell’immagine in questione la donna indossa un vestito che ha letteralmente mandato in visibilio i seguaci. Nello specifico la Ruggeri presenta una scollatura vertiginosa, ma c’è anche un’altro dettaglio osé nel look di Claudia. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti dettagli.

La cognata di Paolo Bonolis in posa sexy su Instagram

La foto è stata realizzata direttamente dallo studio 1 dell’Elios in Roma dove va in onda Avanti un altro. Miss Claudia ha fatto impazzire tutti i suoi follower col look che ha scelto per la registrazione della puntata. La scollatura del vestito è vertiginosa, mettendo in risalto il suo generoso décolleté.

L’abito, particolarmente corto, fa vedere le sue bellissime gambe, seduta sul bancone della postazione campione. Una foto che mette in forte imbarazzo il cognato Paolo Bonolis. Alcuni utenti web, addirittura sul social network hanno insinuato se la donna portasse la biancheria intima oppure no. (Continua dopo la foto)

Il ruolo di Claudia Ruggeri nel game show del preserale di Canale 5

Lo scopo di Claudia Ruggeri, ovvero Miss Claudia ad Avanti un altro è quello di presentare i personaggi del fantastico Minimondo del game show del preserale di Canale 5. Ricordiamo che è in onda la nona stagione sempre condotta magistralmente da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma il ruolo della modella è anche quello di porre dei quesiti ai concorrenti, qualora venisse scelta come ‘bonus’ nel corso del gioco.