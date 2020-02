Keanu Reeves, l’anti-divo di Hollywood: intervento cavalleresco

Keanu Reeves: splendido pensiero per una turista sperduta

Nel 2016, in attesa del proprio cibo da asporto in un caffè di Beverly Hills, Keanu Reeves – protagonista domenica 9 febbraio su Rete 4 con The Watcher – scorse una turista australiana smarrita con in mano una mappa.

L’insegnante di Melbourne Nicole Lewis-Jacobs si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia a Los Angeles e ricorda di essere passata davanti a uno sconosciuto e di aver chiesto aiuto.

Stava camminando per strada e si era persa, racconta a 9Honey Celebrity. Stava cercando Orange Street, aveva una mappa di Beverly Hills e passò davanti a questo uomo (Keanu Reeves) appostato davanti all’entrata di un caffè. Lewis-Jacobs gli domandò se stesse andando nella direzione giusta. L’uomo si girò e le indicò la strada, dunque la donna lo ringraziò per poi muoversi nella direzione indicata.

Come una persona qualunque

Mentre se ne stava andando sentì qualcuno chiamarla, si è girata e lui l’ha invitata a tornare indietro. Così lo ascoltò e lui le offrì un passaggio. Non sapendo con chi stesse parlando, lei rispose dandogli dell’estraneo: avrebbe potuto rubarle i soldi o aggredirla e lui scoppiò a ridere.

Al che Nicole domandò cosa ci fosse di tanto divertente. Non salirebbe a bordo con uno sconosciuto in Australia, figurarsi in America. Keanu Reeves propose quindi di presentarsi. Se le garantiva un passaggio, prometteva anche che sarebbe arrivata a destinazione sana e salva. Infine, Keanu le svelò chi fosse. E invitò la nuova amica ad entrare nel caffè mentre attendeva il suo ordine.

Le chiese se voleva un drink, lei rifiutò, poi le diede un passaggio. Quand’è salita in macchina (una Porsche nera) aveva una sceneggiatura per una pellicola sul sedile del passeggero. Gli confessò di non aver visto nessuno dei suoi film e lui scoppiò a ridere. Nel corso del viaggio, Reeves le disse di amare Bondi (spiaggia di Sydney, ndr) e l’arte.

Keanu Reeves: una foto mai consegnata

Dopo essere giunti a destinazione, si fecero un selfie insieme e lui la abbracciò. Lewis-Jacobs lo ringraziò del gesto, la cosa più bella fatta per lei, e un giorno avrebbe contraccambiato il favore facendogli un regalo. Trovò una fotografia di Bondi e tentò di spedirla alla sua società di gestione. Purtroppo, ad ogni tentativo le restituivano l’opera d’arte. Ma lei persevererà.

Augurandole buona fortuna, chiudiamo l’intervista felici di ricevere l’ennesima conferma su quanto Reeves sia un essere umano meravigliosi. Tutti dovremmo prendere ispirazione da lui, star planetaria, eppure umile e generoso come pochi.