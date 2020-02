Salvo Sottile, scontro con Asia Argento: piovono minacce

Salvo Sottile: lite con Asia Argento sul web

Da anni Salvo Sottile è presenza fissa in tv. Tante le trasmissioni condotte, sia su Mediaset sia sulla Rai, ultima delle quali Prima dell’Alba, in onda alle ore 00.10 su Rai Tre.

Il presentatore gode di un’ottima reputazione anche per via della sua compostezza: raramente lascia che la situazione gli sfugga di mano. Ma ogni tanto gli capita. Nell’autunno del 2018 aveva ingaggiato un focoso botta e risposta con Asia Argento, precisamente dopo l’intervista concessa dall’attrice al programma di La7 Non è L’Arena.

Allora la figlia del maestro del brivido, reduce dalle accuse mosse contro il produttore Harvey Weinstein, subì il linciaggio da Jimmy Bennett. Secondo la testimonianza del 22enne, lei avrebbe tentato di abusarne sessualmente quando non aveva ancora compiuto la maggiore età.

Il caso Bennett

Al contrario, la Argento, su cui ha nutrito dubbi Salvo Sottile, sosteneva che fosse stato il ragazzo a imporle un rapporto sessuale. Improvvisamente lui avrebbe iniziato a baciarla e toccarla. In quel momento non era più un bambino, bensì un ragazzo con pulsioni sessuali.

Ciò l’avrebbe congelata, le sarebbe saltato letteralmente addosso, l’ha messa di traverso sul letto, ha fatto cosa desiderava fare, ovvero sesso completo senza preservativo e lei era fredda e immobile.

Il rapporto sarebbe durato una manciata di minuti e, una volta concluso, lei gli chiese cosa gli fosse saltato in mente. E Bennett le confessò che era il suo desiderio sessuale dall’età di 12 anni ed ha scattato il selfie.

Salvo Sottile nel mirino

Alcuni punti della testimonianza avrebbero però poco convinto Sottile. Il giornalista reputa impossibile, una volta subita violenza sessuale, concedere un selfie e poi andare al ristorante accompagnati dal carnefice.

Si interrogò se fosse concepibile restare immobile mentre tutti ti saltano addosso. Stando alla logica se qualcuno abusa di te poi, anziché fare gli occhi languidi, gli pianti due calci dove lì fa più male.

La Argento ha replicato insultando Salvo Sottile in siciliano, per poi contattarlo privatamente, scagliando messaggi ricondivisi dall’uomo. Solitamente al di sopra delle parti, il 47enne la prese male. Anche se appartengono a due mondi diversi, le chance di vedere Asia ospite del nemico rasentano oggi lo zero.