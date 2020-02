Alfonso Signorini trasportato in ospedale: il racconto del conduttore

Alfonso Signorini portato in ospedale: incidente in studio

Sanremo 2020 avrà pure la sua finalissima. Ciò importa poco ai dirigenti Mediaset, almeno per quanto concerne Verissimo, confermato oggi pomeriggio su Canale 5. Tra i vari ospiti che si avvicenderanno in studio anche Alfonso Signorini, attualmente al centro dello spettacolo per la conduzione del Grande Fratello Vip 4.

Perso ad ogni appuntamento contro l’agguerrito Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il reality nella Casa ha ora maggiormente campo e potrà, in teoria, furoreggiare negli ascolti.

Quella affidata è un’esperienza pressoché nuova per il direttore di noti rotocalchi rosa, finora “limitatosi” alle vesti di opinionista. Ma dopo i saluti di Ilary Blasi, la quale presenterà invece L’Isola dei Famosi, i dirigenti di Cologno Monzese lo hanno visto nel candidato ideale per rimpiazzare la signora Totti.

Attacco di febbre

Alfonso Signorini ha sempre fatto parecchio discutere per il suo stile di giornalismo, poco austero e molto improntato nel portare a galla i pettegolezzi delle star. Può piacere o può non piacere (questo spetta al telespettatore sceglierlo), di certo la sua impronta si scorge chiaramente.

Lo era stato anche in Kalispera, format presentato qualche anno fa, e sempre su Canale 5, da Signorini. A proposito di quei giorni, in un’intervista al Giornale, ha svelato alcuni lati nascosti della propria personalità, nell’autobiografia L’Altra parte di me.

Mentre tirava le redini in diretta a Kalispera, c’era Sabrina Ferilli. Ricorda la sua bocca muoversi, lei parlava e lui sentiva il sudore colargli lungo la schiena. Aveva 40 di febbre, lo hanno immediatamente portato in ospedale.

Alfonso Signorini: una persona nuova

Da quell’occasione, Alfonso Signorini ne è uscito come una persona nuova. Difatti, oggi vede la vita con occhi diversi. È stato un incidente frontale, ma è giunto a considerarlo una benedizione. Un dono caduto dal cielo. Allora volle dire allontanarsi dal piccolo schermo, salvo poi cambiare idea e con ottimi benefici.

L’opportunità lavorativa del Grande Fratello Vip 4 se la vuole – giustamente – tenere bella stretta. Ottenuta dopo una lunga gavetta, i concorrenti scelti quest’anno hanno ancora tanto da offrire e chissà se e quali amori nasceranno dentro quelle mura…