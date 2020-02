Leo Gassman: baci con una ragazza misteriosa [FOTO]

Leo Gassman sarebbe già impegnato: il vincitore di Sanremo Giovani paparazzato mentre bacia una ragazza misteriosa

Noto solo come il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, chi meno e chi più mostri sacri nel firmamento cinematografico italiano, Leo Gassman ha trovato la grande ribalta all’Ariston. Passata la trafila delle selezioni fino al trionfo, il 22enne coltiva grandi ambizioni. In tanti credono abbia la stoffa, ma oltre alla musica per chi batte il suo cuore?

Rampollo di una famiglia ultranota del nostro spettacolo, Leo Gassman ha mosso i primi passi nel talent X Factor, senza riscuotere grande successo, e tentando nuovamente quest’anno con Sanremo, gareggiando tra le Nuove Proposte.

Coccole, baci e abbracci

A poche settimane dal Festival, il settimanale Vero lo ha pizzicato in un parco di Roma con una misteriosa ragazza, tra coccole, baci e abbracci. Della presunta relazione circolano esclusivamente queste foto. Sconosciuto sia il nome di lei e sia da quanto i due facciano coppia, laddove non si trattasse di un flirt passeggero.

Il magazine di gossip ha preferito stare sul vago in merito alla natura del rapporto e all’identità della ragazza, che pare totalmente rapita da Leo Gassman, contraccambiata. Didascalico il commento degli scatti rubati. Sorrisi, sguardi complici, una sbirciatina allo smartphone e poi via in motorino: regna l’amore.

Teneramente abbracciati accanto a un albero o sdraiati sull’erba, i due danno l’impressione di essere totalmente coinvolti nella storia. Le fortune, evidentemente, arrivano tutte insieme nel caso di Leo che, sebbene l’illustre cognome, ha conosciuto eccome l’onta del fallimento.

Leo Gassman: le offese del produttore

Chiuso il capitolo X Factor, sembrava totalmente perduto, vessato peraltro da un produttore, il quale, senza tatto alcuno, lo criticò ferocemente. Bocciava sonoramente lo stile di scrittura e lo paragonava ad alcuni colleghi, solamente per sminuirlo.

Talvolta le frequentazioni riservano bruttissime sorprese. Una volta appurato, Gassman ha deciso comunque di combattere, aggrappandosi alle poche, ma preziose, risorse disponibili: sé stesso e la famiglia, sempre dalla sua parte. Anziché portare rancore ha canalizzato i sentimenti negativi in qualcosa di positivo. Il trionfo a Sanremo Giovani ne corona gli sforzi.