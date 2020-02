Miriana Trevisan, l’ira dell’ex di Pago: “Vergognatevi”

Miriana Trevisan si sfoga dopo la recente disavventura: i responsabili dovrebbero vergognarsi

Mentre Pago ci riprova con la fidanzata Serena Enardu, l’ex moglie Miriana Trevisan passa una brutta disavventura. Difatti quest’ultima, nell’intervista pubblicata fra le pagine del settimanale Vero, ha confessato che dei malintenzionati hanno tentato di truffare la nonna.

Questo spiacevole fatto, secondo la soubrette, è accaduto esattamente il giorno prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio per avere un confronto con Pacifico.

Tuttavia, non è stata immediatamente informata dai familiari, in modo da non turbarla. Trascorse diverse settimane dall’incidente, Miriana Trevisan ha trovato il coraggio di sfogarsi, affermando al magazine che i responsabili nella truffa della nonna dovrebbero provare vergogna. Forse le volevano rubare i ricordi.

Un colpo da banditi

Nel corso della stessa intervista Miriana Trevisan ha raccontato l’amara esperienza. Ebbene, una donna elegante spacciata come una fisioterapista, ha persuaso la nonna, così da farle aprire la porta. Attraverso l’inganno ha fatto entrare due uomini, capaci di rubarle tutto mentre parlava insieme alla signora. Fortunatamente questi malintenzionati non hanno trovato quanto sperato.

Tuttavia, la soubrette è ugualmente arrabbiata. In seguito, il giornalista della rivista ha chiesto a Miriana Trevisan se sia possibile un ricongiungimento tra lei e l’ex compagno Pago, attualmente recluso nella Casa di Cinecittà.

Un’eventualità totalmente esclusa dall’ex valletta di Mike Bongiorno, la quale ha sottolineato il loro rapporto amicale. In quella forma il legame è finito, ma è rimasto sotto altre forme. Dunque, è meglio per i fan della coppia accettarlo. Il sentimento d’amore provato appartiene ormai al passato: il presente del cantautore si chiama Serena Enardu.

Miriana Trevisan mantiene vive le speranze

In conclusione della lunga intervista concessa, la Trevisan ha spiegato di essere attualmente single, però non si è affatto arresa all’idea di incontrare finalmente l’amore con la “a” maiuscola. Non lo cerca forsennatamente, laddove arrivasse ben venga.

A vedere Pago davvero realizzato sul piano sentimentale, la Trevisan sentirà forse la necessità di avere dolce compagnia. Qualcuno con cui costruire un progetto di vita e guardare ottimista al domani.