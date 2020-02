Diletta Leotta stronca critiche sul monologo di Sanremo: “Era chiarissimo”

Diletta Leotta controbatte alle critiche per il monologo sulla bellezza di Sanremo 2020

Capace di aizzare numerose polemiche con la co-conduzione a Sanremo 2020, adesso Diletta Leotta apre bocca sugli attacchi pervenuti, interpellata come ospite di Storie Italiane, talk show in onda ogni mattina su Rai Uno.

Collegata con lo studio, spiega che non voleva suscitare né critiche, né polemiche, bensì desiderava raccontare alcuni aspetti della propria esistenza. Le sono successe davvero determinate cose, ovvero l’affetto provato nei confronti della nonna e il focus sull’avanzare del tempo, però tutti hanno capito solamente la parte dedicata alla bellezza.

Bene o male l’importante è che se ne parli

In realtà, per Diletta Leotta il discorso era molto chiaro nella sua globalità e non immaginava venisse frainteso. Ad ogni modo, nel bene o nel male l’importante è che se ne parli. Dopo questa esperienza si promuove perché non è né un’attrice ed ha fatto il monologo, né una cantante e canterà, né una ballerina e ballerà. Ha in mente di mettersi esclusivamente in gioco.

Qualcuno ha insinuato come il ruolo di soubrette le si addica meglio rispetto a quello di giornalista. E Diletta Leotta ammette: non è iscritta all’albo dei giornalisti ma è una presentatrice, così ha pure la possibilità di sfruttare i social network. Dunque, la Daniele le chiede di darsi un voto in generale.

Lei si darebbe un 6 ma – sottolinea – è un giudizio provvisorio in quanto la sua esperienza non è ancora terminata. Insomma, il classico 6 politico, perfetto per raffreddare certi bollenti spiriti. Quegli stessi bollenti spiriti aizzati attraverso foto altamente provocanti in rete, stavolta le arreca danno.

Diletta Leotta: critiche da donne e uomini

Invece dei commenti euforici dei numerosi ammiratori, sono entrate a gamba tesa diverse personalità pubbliche, soprattutto donne, in primis Monica Leoffredi e Francesca Barra. Ma limitare il fenomeno esclusivamente al gentil sesso vuol dire storpiare la realtà: pure Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia, ha espresso critiche verso la fidanzata di Daniele Scardina.

La morale della favola è forse però contenuta nell’intervento di Diletta: non conta se i commenti siano positivi o negativi, l’importante è suscitare reazioni. Le controversie, si sa, creano denaro.