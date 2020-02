Striscia la Notizia, bomba su Sanremo 2020: non torna il voto dell’orchestra, irregolarità?

Irregolarità al Festival della canzone italiana?

Alla 70esima edizione del Festival di Sanremo che si sta svolgendo in questi giorni è scoppiato il caso del voto da parte dell’orchestra presente al Teatro Ariston. Ad occuparsi della vicenda è ancora una volta Striscia la Notizia, per capire se nella kermesse canora c’è del marcio.

Il tg satirico di Antonio Ricci avrebbe ricevuto delle segnalazioni molto importanti e clamorose. Nella terza serata in onda giovedì, ovvero dedicata alle cover, il conduttore è direttore artistico Amadeus ha fatto un annuncio. Ossia che in quel momento l’orchestra stava votando le esibizioni dei 24 Big in gara.

Striscia la Notizia si occupa delle votazioni dell’orchestra di Sanremo

Stando a quanto riportato da Striscia la Notizia, però, proprio mentre il padrone di casa del Festival Amadeus annunciava il voto, si vede perfettamente che tutti i membri dell’orchestra in realtà alle prese con spartiti e strumenti. Quindi non hanno effettuato nessuna votazione in diretta.

Ma non è finita qui, infatti dal pomeriggio del giovedì, come spiega il tg satirico di Antonio Ricci, i vari componenti dell’orchestra avevano votato. Poi avevano consegnato al notaio le schede con le loro valutazioni, molto ore prima cioè delle esibizioni live degli artisti sul palco dell’Ariston.

A questo punto c’è qualcosa che non va, per tale ragione il programma di Canale 5 se ne sta occupando. A questo punto non rimane che attendere per capire gli sviluppi da parte della trasmissione condotta dai due comici palermitani Ficarra e Picone.

Gli ascolti tv del tg satirico Striscia la Notizia a confronto con Prima Festival

Nella settimana sanremese il tg satirico di Antonio Ricci ha sentito la pressione della kermesse canora e di conseguenza c’è stato un vertiginoso calo d’ascolti. Nella serata di giovedì, ad esempio, su Rai Uno Prima Festival ha ottenuto 8.337.000 spettatori con il 31.78%. Mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 3.770.000 spettatori con uno share del 13.29%. Un ulteriore calo si avrà nella serra di sabato perché va in onda la finalissima.