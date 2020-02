Oroscopo Branko 8 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko dell’8 febbraio è ricco di novità da non sottovalutare. Siete curiosi di conoscere la vostra attuale situazione astrologica? Ecco le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 8 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata Luna entra in Leone e rende le notti indimenticabili e illuminate anche da Venere e Marte. Ciò vuol dire solo una cosa: amore. In questo sabato vivace ed elettrico avete tanta voglia di fare, guadagnare, progetti in testa da esprimere pian piano.

Toro – Dovete essere molto prudenti nei movimenti fisici e alla guida. Non avete la concentrazione al massimo a causa della Luna che diventa piena in Leone e crea una situazione di tensione con Urano. Non disperatevi! La fortuna vi verrà incontro.

Gemelli – Anche per voi la Luna piena in Leone sarà spettacolare. Datevi da fare nell’attività nonostante le forti opposizioni che vanno contro alle vostre idee. Acqua in bocca, evitate di parlare troppo. L’amore c’è.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Luna piena in Leone è attiva nel campo del successo. Mercurio annuncia altri progressi nel campo professionale. Ma non siete ancora pronti per entrare in un gioco di potere più grande di voi. Infine, Saturno risolve qualsiasi tipo di contrasto.

Leone – Luna piena nel vostro segno unisce e divide. In questa giornata non mancano emozioni, situazioni, contrasti, divergenze. L’astro lunare, però, rende intrigante l’amore e spinge i single alla ricerca dell’anima gemella. Mercurio talentuoso per il campo lavorativo.

Vergine – Luna transiterà nel vostro segno lunedì, tenetevi pronti anche a un amore particolare, sempre se siete interessanti a incontrarlo. Siete agitati a causa dell’insicurezza che pervade la vostra anima. Non sapete cosa fare, dove andare, chi incontrare. L’oroscopo di Branko consiglia di tirare fuori le idee e di rispondere alle provocazioni.

Previsioni di sabato 8 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa Luna piena in Leone vi porta positività e tanta visibilità nel campo professionale, affari. Non mancano incontri. Anche se non tutte le condizioni del plenilunio arrivano a conclusione, dovete osare di più, cambiare, valutare.

Scorpione – In questa giornata avete le mani bucate. Ogni volta che la Luna entra in Leone avete la voglia di spendere e spandere. Avete il diritto di regalarvi qualcosa di bello, che vi dia gioia. Forse lo fate per riempire un vuoto d’amore?

Sagittario – Luna piena in Leone è davvero spettacolare e porta nella vostra vita nuove emozioni e possibilità. In questo weekend non perdete l’occasione di trovare il vero amore. In famiglia vi sentite molto stretti, avete bisogno del mondo.

L’oroscopo di Branko dell’8 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna piena in Leone significa anche apertura d’animo. Avete qualcosa da raccontare, esprimere, condividere. Non si tratta di segreti ma di una vostra incertezza su come proseguire nel lavoro, affari. Parlando troverete una soluzione efficace.

Acquario – Luna piena in Leone chiama a rapporto i rapporti stretti. Nella vostra attività dovete definire bene il vostro ruolo nell’ambiente e lo farete dopo questa Luna, lunedì. Oggi pensate solo a divertirvi.

Pesci – Anche i vostri figli devono assumersi delle responsabilità, anche se sono belli e intelligenti come voi. Luna piena in Leone tocca il campo lavorativo e vi mette in guardia dalla concorrenza. Fate attenzione a come vi muovete, a ciò che dite. Mercurio nel segno con Nettuno vi rende forti e vincenti, ma vi ricorda che la virtù principale del pescatore è la pazienza.