Pago chiede a Serena di sposarlo, lei lo stronca: imbarazzo al GF Vip [VIDEO]

Continuano le vicissitudini amorose della coppia più chiacchierata delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip.

Pago e Serena sono di nuovo in una fase di “studio” e di analisi e il cantante pare essere molto carico, anche se in lui, continua ad esserci un pò di paura, perchè timoroso di soffrire per l’ennesima volta. Durante un momento di confronto con la sua compagna, l’artista si è sbilanciato con delle dichiarazioni piuttosto forti.

Pago chiede a Serena spiegazioni sul matrimonio

Pacifico Settembre, questo il suo vero nome, ha chiesto alla sarda cosa ne pensa dell’idea futura di convolare a nozze. La risposta della 40enne non è stata però confortante: ha infatti riposto che lei non è per il matrimonio, ma per lui.

Il cantante ha incassato il colpo ed ha sorriso esclamando un semplice “lo so”. Sui social, ovviamente, si è scatenato il putiferio, soprattutto tra i fan ed i follower del concorrente. In molti le hanno dato dell’incoerente, anche perchè, prima di fare il suo ingresso nel reality, Serena ha rivelato di essere pronta a sposare il suo storico compagno. (Continua dopo il video)

La crisi dopo Temptation Island Vip e i problemi nella casa

Dopo l’entrata di Serena nella casa del Grande Fratello Vip, gli equilibri si sono molto incrinati. I compagni di viaggio di Pago, in particolare l’attore Fabio Testi, lo accusano di essersi isolato completamente dal gruppo e di avere attenzioni sono per la Enardu.

Quest’ultima, se prima era stata ben accolta, in queste settimane è diventata oggetto di discussione dei suoi coinquilini. Alcuni stanno iniziando a nutrire dei dubbi nei suoi confronti e ad essere addirittura maliziosi rispetto ai sentimenti reali che nutre per Pago.

La loro storia d’amor, come i più curiosi sanno, si è completamente disintegrata all’interno di Temptation Island Vip. E’ proprio qui che Serena, facendo, come da lei stessa ammesso. un lungo viaggio nei sentimenti, ha deciso di chiudere la storia con Pago, dichiarando pubblicamente di non amarlo più.

Complice anche una amicizia particolare nata con il tentatore Alessandro. I due si sono lasciati, ma alla fine la 42enne è ritornata sui suoi passi e sta facendo di tutto per riconquistare il suo cuore, combattendo tra mille polemiche.