Sanremo, Morgan dopo la squalifica: ‘Lo hanno caricato a molla’

Colpo di scena nella serata di Sanremo del 7 febbraio 2020. Morgan e Bugo sono stati squalificati dalla gara. Tra i due c’era già maretta e la situazione è degenerata venerdì sera. Marco Castoldi ha poi rilasciato delle scottanti dichiarazioni a La Repubblica.

Sanremo 2020: Morgan e Bugo squalificati

Non è un’impresa facile quella di Amadeus. Il presentatore sta avendo diversi problemi nell’avventura sanremese, già prima che partisse il Festival. In molti infatti non hanno apprezzato il fatto che avesse rivelato in anticipo i nomi dei concorrenti alla rivista Chi.

A complicare ancora di più la sua posizione, alcune dichiarazioni sulle co-conduttrici. Amadeus ha dovuto fare i conti con un clamoroso colpo di scena nella serata di ieri. Morgan, poco dopo aver iniziato a cantare, ha colto di sorpresa Bugo cambiando parte del testo. La sua è stata una chiara accusa verso il cantante che, indignato, ha preferito abbandonare il palco di Sanremo. Inevitabili le conseguenze.

Amadeus, visibilmente imbarazzato, ha dato l’annuncio ufficiale: Morgan e Bugo sono stati squalificati dalla gara e non avranno la possibilità di partecipare all’ultima puntata. Il presentatore ha aggiunto di essere piuttosto dispiaciuto di quanto accaduto, in quanto considera Morgan e Bugo due artisti di alta levatura, capaci di presentare una canzone bellissima. Purtroppo però, il regolamento è stato infranto.

Morgan si sfoga dopo l’eliminazione

In seguito all’eliminazione da Sanremo, Morgan si è sfogato rilasciando interessanti dichiarazioni a La Repubblica. L’ex cantante dei Bluvertigo sembra convinto che Bugo sia stato messo contro di lui e caricato a molla. Non ha risparmiato parole dure anche nei confronti dello stesso ex compagno di gara, affermando che senza di lui non avrebbe avuto la possibilità di partecipare a un evento così importante come Sanremo.

A tentare di levare dall’imbarazzo Amadeus dopo l’uscita di Bugo è stato Fiorello che, con la sua solita ironia, ha scherzato sul fatto che fosse stato proprio il conduttore a formare una coppia così particolare. Infine, ha proposto scherzosamente di eleggere il vincitore la sera stessa, così da non presentarsi più sul palco. La squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo di certo farà parlare molto. Si attendono ulteriori dichiarazioni da parte dei due artisti.