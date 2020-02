‘Cos’è quel buco tra le zi**e…’: Guendalina Tavassi atomica, la scollatura vertiginosa mostra un dettaglio piccante[FOTO]

Guendalina provoca i fan su Instagram e i fan apprezzano

Guendalina Tavassi abbiamo avuto modo di conoscerla al Grande Fratello nel 2007. Con il tempo, l’ex concorrente è riuscita a raggiungere una certa notorietà passando in diversi salotti televisivi, con il ruolo di opinionista.

Oggi con circa un milione di follower su Instagram è diventata una nota influencer e come tanti personaggi dello spettacolo è spesso soggetta a critiche. E proprio sul suo profilo social poche ore fa, Guendalina ha postato uno scatto sensuale e provocante, mettendo in risalto il suo fisico e le sue forme. Nulla di strano se un utente molto attento non avrebbe notato un dettaglio tra il suo seno.

Guendalina Tavassi sexy e provocante sui social

L’ex concorrente del Grande Fratello ama mettersi in mostra e non perde occasione per postare scatti provocanti sui social. Bella, sexy e sensuale, Guendalina Tavassi non ha nulla da invidiare a nessuno. Lato B da urlo e seno sempre in bella vista, la giovane romana riesce ad incantare i suoi seguaci con pose e sguardi ammiccanti che lasciano senza parole sopratutto il pubblico maschile.

Poche ore fa, ha pubblicato una foto direttamente dai camerini di Cologno Monzese, dopo la diretta di Pomeriggio 5. Nell’immagine in questione oltre al suo viso in primo piano, Guendalina ha mostrato la sua scollatura evidenziandole sue forme. Continua dopo il post.

Nel giro di pochi minuti il post ha ottenuto una marea di like e tantissimi commenti. I più attenti, però, hanno notato un dettaglio particolare ovvero una macchia proprio nel bel mezzo del suo seno. Si tratta di un tatuaggio a forma di cuore che ovviamente è stato impossibile non commentare.

Pace fatta con la figlia Gaia

Solo poche settimane fa, Guendalina Tavassi è stata al centro di una grande polemica. La 34enne, infatti, ha avuto un forte scontro con sua figlia, tanto che Gaia l’ha riempita di insulti attraverso i giornali e i social.

La modella e l’adolescente hanno un rapporto un pò complicato e appena hanno fatto pace hanno voluto condividere questo momento con i propri fan. La diciassettenne è molto spesso in contrasto con sua madre ma grazie al comportamento responsabile della show girl tutto si è risolto per il meglio.