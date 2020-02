Antonella Mosetti sauna bollente, fuori di seno in costume: il VIDEO da censura

Antonella Mosetti continua ad ammaliare i suoi follower con degli scatti e dei video che fanno letteralmente impazzire i seguaci. La 41enne dal fisico statuario non teme il tempo che passa, ed infatti con lei pare essere stato decisamente clemente: fisico mozzafiato e curve esplosive, la showgirl pare essere scesa a patto col diavolo.

Antonella Moselli il video mentre fa la sauna

Recentemente, l’ex ragazza di Non è la Rai, ha postato sul suo profilo Instagram che conta più di 560.000 follower, un video da censura. Antonella appare intenta a fare una sauna con indosso un costume che non lascia molto spazio all’immaginazione. I suoi follower si sono complimentati con lei per la sua avvenenza, che nel corso del tempo non è mai sfiorita. (Continua dopo il video)

Antonella Mosetti bella con la crioterapia

La 41enne ha ammesso, attraverso una foto postata sul suo canale social, che per mantenersi in forma utilizza anche la crioterapia, una tecnica che in questi anni sta spopolando sempre più anche in Italia, utilizzata anche da Gianluca Vacchi. Ma in cosa consiste?

La crioterapia altro non è che una “terapia del freddo” ed è un nuovo metodo che sta spopolando soprattutto tra le vip, il quale lo utilizzano prevalentemente per essere più belle. Alla sua base c’è l’impiego di azoto liquido, un gas in grado di raggiungere una temperatura pari a -196 C sotto lo zero.

Può aiutare a mantenere il peso forma, a ridurre il grasso localizzato, prevenire l’invecchiamento e il rilassamento muscolare, ridurre la ritenzione idrica ed aiutare il contrasto dell’inestetismo della cellulite, migliorare la tonicità della pelle e prevenire così le rughe e i segni del tempo, stimolando la rigenerazione cellulare.

Ovviamente anche questo tipo di tecnica ha delle sue controindicazioni e deve’essere evitata dai soggetti ipersensibili al freddo e affetti da arteriopatie (una patologia del sistema circolatorio).

Tra le fan nostrane e non del freddo intenso, anche la moglie di Francesco Totti Ilary Blasi e l’ex modella e first Lady Carla Bruni. Inoltre pare che anche Jennifer Aniston e Jessica Alba abbiano ceduto alla tentazione.