Elodie Instagram foto da capogiro dopo Sanremo 2020: il commento di Marracash (FOTO)

Lo scatto di Elodie su Instagram atomica fa impazzire i fan, sotto un complimento di Marracash, il fidanzato della cantante

Nel corso delle serate di Sanremo 2020 ha affascinato e stregato tutto con la sua voce e la sua bellezza. Stiamo parlando di Elodie, la cantante di Amici che con il suo brano Andromeda pare sia una delle favorite del festival. La canzone alla radio è già un tormentone e sembra che abbia conquistato il pubblico.

Ma anche Elodie ha stregato tutti con il anche con il suo fascino. Il suo look sensuale e sexy in ogni puntata della kermesse si è fatto sempre più accattivante. La sua potente voce e il suo fisico mozzafiato hanno attratto tutti.

Anche ieri sera, con quel vestito aderente, è apparsa in tutta la sua bellezza e di certo non è passata inosservata. Tutti hanno notato la profonda scollatura, che ha messo in risalto il suo decolletè. Per accontentare i fan Elodie ha postato uno scatto su Instagram in cui è davvero irresistibile.

Elodie irresistibile nello scatto su Instagram

Nella prima serata di Sanremo Elodie ha indossato un blazer dress corto di Versace. In quella di venerdì 7 febbraio ha indossato invece un abito con una profonda scollatura, che ha messo in risalto anche le gambe. Nella foto che la cantante ha postato su Instagram appare abbigliata con lo stesso vestitino nero indossato proprio ieri sera.

L’artista sorride felice e gioiosa, contentissima per l’esibizione, ed è molto sexy nella posa che le lascia le cosce scoperte. Elodie è in auto e posa lo scatto facendo impazzire così i suoi fan. In pochi minuti ha catturato quasi 170mila ‘mi piace’ e tantissimi complimenti. I fan non si sono risparmiati e sono arrivati commenti come Strepitosa e Figa atomica, decisamente audaci.

Arriva anche il commento di Marracash

Oltre ai commenti degli utenti e degli amici e colleghi di Elodie, ovviamente non poteva mancare quello di Marracash, il fidanzato della cantante romana. Inaspettato è arrivato infatti il complimento in cui le dice che li ha fatti neri e la definisce baby.

Al commento del fidanzato Elodie ha risposto dicendo semplicemente Amore mio, accompagnato da tantissimi emoticon a cuore. I due sono fidanzati dall’estate 2019. Il rapper Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, è nato in Sicilia ma è cresciuto a Milano. Dal 2005 è attivo sulla scena rap e nel 2013 ha fondato insieme al produttore Shablo l’etichetta discografica indipendente Roccia Music.