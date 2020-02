Selvaggia Lucarelli contro la mamma di Diletta Leotta dopo il suo ultimo post per difendere la figlia figlia

Duro l’attacco di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Ofelia Castorina, madre di Diletta Leotta, che ha preso le difese della figlia sul monologo fatto durante la prima serata di Sanremo

Il monologo di Diletta Leotta durante la prima puntata del festival di Sanremo 2020 ha fatto discutere e tante sono state le polemiche che ha scatenato. Martedì sera la Leotta ha esortato tutte le ragazze a non pensare solo alla bellezza e ad accettarsi per quello che sono.

Tuttavia, molti dicono che lei stessa più volte ha fatto ricorso alla chirurgia estetica, quindi hanno criticato le sue parole e l’hanno anche definita ipocrita. Ad intervenire a difesa della figlia è stata però la madre, Ofelia Castorina, che ha voluto spezzare una lancia a favore di Diletta.

Sulla questione non ha potuto fare a meno di esprimersi Selvaggia Lucarelli. La giornalista e blogger ha detto di condividere la presa di posizione della Castorina, che ha detto che le critiche peggiori sono arrivate proprio dalle donne.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la mamma di Diletta Leotta

La Lucarelli, però, anche se ha condiviso le difese avanzate dalla signora Ofelia, ha però condannato il fatto che non abbia criticato i commenti dei maschi. Secondo lei la donna ha parlato abbastanza sul fatto che le polemiche su quanto detto dalla figlia siano arrivate dalle donne. Tuttavia, non dato importanza a quelli maschili, che sono addirittura schifosi e sprezzanti.

Per la giornalista la donna ha giudicato secondo due pesi e due misure, proprio come ha fatto la figlia. Diletta infatti se l’è presa per quanto detto da altre donne. La Leotta ha eliminato le critiche femminili e ha lasciato quelli maschili, che sono piuttosto volgari.

Le parole di Ofelia su Instagram

La critica di Selvaggia Lucarelli è quindi rivolta alla madre di Diletta Leotta, la bella Ofelia Castorina. La donna aveva risposto alle critiche rivolte alla figlia sul suo profilo Instagram e ha anche postato una foto. Nella foto lei appare come se avesse 70 anni e sostiene che è fondamentale accettare il tempo che scorre.

Ma non ha postato solo la foto, ha anche scritto un post abbastanza eloquente, al quale ha replicato proprio la Lucarelli. La signora Ofelia ha detto che come sempre sono le donne ad odiare di più. Ha anche detto che le donne sono le peggiori nemiche di loro stesse, che si fanno prendere da chissà cosa. E ha aggiunto che il monologo della figlia era solo un omaggio ironico rivolto a tutte, in particolare alle ragazze.