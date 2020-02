“Ho fatto una cosa bruttissima…”: Vanessa Incontrada choc, la confessione a poche ore da ‘Come una madre’

Grande attesa per la terza ed ultima puntata di ‘Come una madre’ in onda domenica 16 febbraio su Rai 1. La fiction televisiva che vede protagonista Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno sembra aver conquistato il pubblico.

L’attrice nelle vesti di una madre coraggiosa e piena di dolore si è trovata in una situazione molto complicata in sua insaputa. A poche ore dalla messa in onda, l’ex presentatrice di Colorado ha lasciato tutti senza parole con una confessione dolorosa.

Ecco cosa è successo sul set di Come una madre

Dopo il grande successo di Mentre ero via, Vanessa Incontrada è ritornata sul piccolo schermo e la sua interpretazione ha già fatto impazzire i suoi fan. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘TV Sorrisi e canzoni’, l’attrice ha spiegato cosa è successo con i due giovani attori Crystal Deglaudi e Tancredi Tesla, che nella serie interpretano Valentina e Bruno.

I due bambini, durante le riprese, non hanno rispettato alcune regole, ridendo in continuazione anche quando dovevano mostrarsi addolorati. A quel punto Vanessa ha quasi perso in controllo e li ha sgridati, chiedendo loro di essere più attenti.

Purtroppo, però, si è resa conto di aver esagerato e ha provato un forte senso di colpa nei loro confronti. E’ stata una cosa bruttissima ha riferito Vanessa al noto giornale ma per farli smettere non ha potuto fare a meno.

Vanessa Incontrada racconta le sue sensazioni

La serie televisiva è composta da solo tre puntate e l’ultima andrà in onda il 17 febbraio. Vanessa Incontrada veste i panni di Angela, una giovane madre che ha perso suo figlio e si ritrova a dover badare a due bambini sconosciuti. La situazione per i tre protagonisti non è affatto facile perchè la donna è costretta a scappare con loro mettendo in pericolo anche il suo e marito.

Sempre durante l’intervista, Vanessa ha spiegato che interpretare un dolore così forte, non è stato affatto facile. Nessuno, infatti, può immaginare cosa significa perdere un figlio e per la prima volta ha mostrato la sua sofferenza grazie alle tecniche studiate e non cercando un dolore dentro di lei.