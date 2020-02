“Ora basta deve fare l’uomo e deve decidersi…”: Taryn Power al veleno contro Al Bano

Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo 2020

In questi giorni si è parlato molto di Al Bano e Romina Power per la loro partecipazione come ospiti d’onore alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un invito che ha causato non poche polemiche. Il motivo? La storica coppia ha cantando il brano inedito ‘Raccogli l’attimo’ in playback scatenando la rabbia di gran parte dei fan.

Oltre a questo i due artisti sono sempre al centro del gossip per il cosiddetto triangolo amoroso che, oltre al Maestro Carrisi e l’ex moglie conta anche Loredana Lecciso. Ma se in molti vorrebbero che Al Bano e Romina tornassero insieme anche nella vita privata, c’è una persona vicina a loro che non è d’accordo. Di chi si tratta?

Taryn Power contro l’ex cognato Al Bano

La sorella di Romina Power, ovvero Taryn non è per niente felice del riavvicinamento artistico della consanguinea e Al Bano. Quest’ultimi hanno fatto sognare tante generazioni con la loro musica, ma soprattutto con loro amore e la famiglia perfetta. Ma a causa della scomparsa della figlia Ylenia e altre incomprensioni i due artisti si sono separati e per circa un ventennio si sono quasi odiati.

Solo nel 2015 c’è stata la reunion grazie ad un imprenditore russo. Anche se in tanti dicono che si amano ancora, la storica coppia si è riconciliata solo per business. Ma Taryn sembra essere contro il cantautore di Cellino San Marco, non risparmiandosi critiche contro di lui.

Taryn Power contro la sorella Romina

In un’intervista realizzata tempo fa la sorella di Romina Power ha detto delle parole abbastanza forti verso l’ex cognato. Nello specifico per lei Al Bano deve fare l’uomo e prendere una posizione e dire chi vuole al suo fianco. In poche parole vorrebbe che l’artista salentino prendesse una decisione definitiva.

Ma l’americana è anche contro la sua stessa sorella proprio per il suo comportamento considerato da lei ingiusto. In pratica vorrebbe che la consanguinea smettesse di farsi vedere cosi vicino all’ex marito. “Dovrebbe capire che facendosi vedere così vicina ad Al Bano fa soffrire Loredana Lecciso e i figli”, ha detto Taryn.