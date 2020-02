Madonna, ha offerto la sua casa di New York a Harry e Meghan

Madonna vuole ospitare i duchi di Sussex nella sua casa di New York e lancia l’invito sui social network

Madonna offre la sua casa a New York a Harry e Meghan. Secondo la popstar, il Canada è noioso quanto piuttosto lei invece ha una delle viste più belle su Manhattan. Intanto in queste ore iniziano anche ad esserci dei problemi con il Body guardia per l’ex coppia reale che adesso ha deciso di distaccarsi dalla corona inglese.

Infatti, le guardie del corpo si sono lamentate perché in realtà sarebbero trattate come se fossero dei domestici. In queste ore, comunque mentre i due coniugi si sono stabiliti in Canada, arrivano anche inviti e residenze alternative per i coniugi reali.

Madonna e l’appello a Henry e Meghan

La popstar Madonna ha scritto su Instagram che è pronta a subaffittare la casa a Harry e Meghan in quanto il Canada sarebbe abbastanza noioso. Infatti, lei ha una casa Central Park West e ha spiegato che ha due stanze dove c’è un balcone incredibile, con una delle viste migliori di Manhattan a disposizione.

Dice anche in modo ironico, che vado in confronto Buckingham Palace è assolutamente nulla rispetto a quella casa! Insomma, un invito fatto in maniera molto aperta che per adesso però, non ha trovato la risposta di Harry e Meghan.

È chiaro che il trasferimento nella Grande Mela probabilmente non è contemplato, visto che i due a quanto pare, resteranno a vivere a Vancouver. Ciò, almeno secondo quelle che sono le notizie attuali.

La protesta dei bodyguard dell’ex coppia reale

Il Sun spiega anche che per Harry e Meghan non c’è solo l’invito di Madonna da considerare. Infatti, ci sono dei problemi con gli uomini della sicurezza in corso. I Duchi di sussex avrebbero avuto dei disagi con gli uomini scelti per la sicurezza.

Sembrerebbe che molto spesso i bodyguard vengono addirittura inviati a fare la spesa da Meghan Markle. Una cosa che sicuramente non rientra nei loro compiti. Ecco perché io si sono lamentati; vengono trattati come se fossero dei domestici! E’ chiaro che questo potrebbe suscitare non poche polemiche. Intanto non c’è una risposta ufficiale e neanche la smentita da parte dei due ex coniugi reali.

Quello che è certo, però, è che la loro nuova vita insieme lontano dalla corona reale continua a destare tanto interesse e scalpore in ogni angolo del pianeta, sia decidendo di vivere in Canada, che addirittura a New York.