“Resto bloccata a letto…”: Mara Venier lo confessa, tutta la verità sulla sua malattia

Mara Venier prende le difese di Achille Lauro

Qualche giorno fa Mara Venier si è resa protagonista di una sfuriata contro un contestatore di Achille Lauro, suo pupillo. Nello specifico in piazza un uomo lo ha fischiato ed offeso, quindi la conduttrice veneta ha gridato: “Arripigliate”. Mentre la scorsa settimana la moglie di Nicola Carraro che tra l’altro vuole risposare, ha accusato un malore dietro le quinte di Domenica In costringendo l’intervento del medico.

Di recente, invece, la donna ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi svelando alcuni aneddoti del suo passato e dei giorni nostri. Purtroppo da diversi anni la professionista Rai soffre di una patologia, ma non ha voluto mai svelare nei dettagli di cosa si tratta.

Mara Venier soffre di Spondilolistesi

Intervistata dal periodico diretto da Umberto Brindani, Mara Venier si è confessata a 360 gradi rendendo nota una sua malattia. Prima della sua ospitata alla 77esima edizione del Festival di Sanremo la padrona di casa ha detto che purtroppo non potrà scendere dalla famosa scalinata del Teatro Ariston. Per quale ragione?

In pratica la moglie di Nicola Carraro è affetta di Spondilolistesi, nel dettaglio ha due vertebre spostate. L’unica condizione per realizzare quel sogno sarebbe scenderla a piedi nudi. La conduttrice di Domenica In ha continuato la chiacchierata col giornalista di Oggi affermando di non poter fare sforzi eccessivi e che l’unica persona per la quale vale la pena farne è il suo nipote Claudio.

I sacrifici per il nipote Claudio e la depressione dovuta alla morte della madre

Nel corso della lunga intervista per Oggi, Mara Venier che c’è solo una persona per la quale rischia l’osso del collo è quella è il nipotino Claudietto. La conduttrice di Domenica In ha rivelato che quest’ultimo le tende le sue manine per salirle in braccio e lo tiene. Poi, però, la professionista Rai è costretta a rimanere a letto per un giorno intero.

Al giornalista ha parlato anche del terribile momento trascorso dopo la morte della madre. La moglie di Carraro, infatti, era entrata in depressione perché era legatissima al genitore. A farle salire la china è stato il nipote Claudio, mentre Maria De Filippi l’ha aiutata anche dal punto di vista professionale.