Tiziano Ferro, il marito commenta il bacio con Fiorello

Tiziano Ferro preoccupato per la reazione del marito dopo il bacio di Fiorello: ecco cosa ha detto Victor

Il marito di Tiziano Ferro commenta il bacio che ieri il cantante ha avuto dallo showman Fiorello. Infatti Victor, marito del noto cantante, secondo quanto dichiarato dallo stesso interprete romano, poteva prendere molto male e non gradire questo momento di avvicinamento con Fiorello.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo è arrivato il bacio che ha sorpreso un po’ tutti. I due avevano fatto delle polemiche perché il cantante di Latina aveva promosso un hashtag in cui chiedeva all’attore siciliano di stare zitto. Successivamente, però, avevano fatto pace anche con una fotografia abbracciati, pubblicata sui social.

A chiarire una volta e per sempre la pace fatta, anche la loro performance di ieri sera. Dopo il duetto c’è stato un finale a sorpresa con tanto di contatto tra labbra. Una cosa che forse il marito di Tiziano non ha gradito.

Tiziano Ferro e il rischio divorzio

Subito dopo il bacio non concordato tra i due, Tiziano Ferro si è preoccupato della reazione che poteva avere suo marito Victor Allen. I due si sono sposati la scorsa estate e Tiziano si è preoccupato che magari il gesto potesse dar fastidio accompagno.

Infatti, durante la diretta ha detto che probabilmente adesso avrebbe divorziato dal suo compagno. Invece, il 54enne americano con una serie di emoticon divertenti, ha commentato l’episodio dicendo che quello è il suo uomo e ha intimato Fiorello a mettere giù le mani da Tiziano.

La risposta è arrivata da parte di Tiziano che ha subito specificato che adesso la crisi coniugale sarebbe scampata perché Victor è riuscito a riderci su. Per fortuna, quindi, non ci sono stati incidenti diplomatici di alcun tipo.

Il matrimonio del cantante con Victor Allen

La storia d’amore tra Tiziano Ferro e Victor Allen andava avanti da qualche tempo e i due sono convolati a nozze la scorsa estate. Adesso tutto sembra andare a gonfie vele nella loro relazione. I due vivono in America, a Losa Angeles, e sono sempre più felici, come si può vedere anche dei loro scatti sui social network.

Per motivi di lavoro Victor ha deciso di non seguire il cantante nell’avventura di Sanremo, perché in questo momento si trova proprio a Los Angeles per curare gli affari dell’agenzia di marketing che gestisce.

Tiziano però, prima di iniziare l’avventura del Festival di Sanremo 2020 ha postato la foto del suo portafortuna, ovvero la fede nunziale. Il post è stato commentato con la frase “amore, famiglia, fede, amici.. sempre con me”. Un messaggio per il suo amato.