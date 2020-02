Ida Platano beccata con il famoso calciatore: di Riccardo non c’è traccia FOTO

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie storiche del trono over di Uomini e Donne. Nonostante abbiano deciso di abbandonare il dating show targato Maria De Filippi dopo quasi due anni dal loro primo incontro, restano senz’altro i personaggi più amati.

La foto di Ida Platano con il famoso calciatore

In queste ore la dama ha postato una foto che la ritrae in compagnia del famosissimo calciatore Mario Balotelli. Lo scatto che immortala lo sportivo e la bella parrucchiera di Brescia, ha portato a casa boom di like e di commenti. Nella didascalia che accompagna l’immagine, un ringraziamento a quest’ultimo per aver fatto felice suo figlio. (Continua dopo la foto)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, matrimonio vicino?

Ultimamente la coppia è stata ospite di Maria De Filippi al trono over. I due non hanno perso occasione per battibeccare, spiegando, ancora una volta, che tra di loro c’è tanto amore, ma che le incomprensioni a volte continuano a prendere il sopravvento. Solite chiacchiere, insomma, che hanno spinto il parterre femminile ad intervenire.

Nello specifico Barbara ha palesato il suo pensiero, dichiarando di notare tra i due dei problemi di comunicazione ormai insormontabili. “Critiche” a cui hanno acconsentito i diretti interessati, confermando di non essere perfettamente in linea su tante cose e di essere decisamente poco chiari su altre.

Intanto, però, i due tra alti e bassi continuano a progettare e parlano di convivenza, anche se ad oggi non si è ancora realizzata, pare a causa di problemi lavorativi di Riccardo. L’operaio pugliese, infatti, prima di spostarsi e lasciare in modo definitivo la sua terra, è intenzionato a trovare un lavoro fisso che ovviamente possa permettergli equilibrio e stabilità e ad oggi non è ancora arrivato.

Il litigio a causa di Gemma Galgani

Gli innamorati al centro dello studio di Uomini e Donne hanno confidato di aver litigato il giorno di Natale. Il motivo? Gemma Galgani.

Riccardo, secondo quanto dichiarato da Ida, si sarebbe rifiutato di mandare un messaggio di auguri alla torinese, una mancanza che è stata mal accettata dalla sua compagna che non ha tollerato il gesto. Durante il racconto anche la padrona di casa Maria De Filippi si è espressa in merito, chiosando con un: “Mi sembra tutto esagerato”-.