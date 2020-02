Pamela Prati nuda sotto la doccia scatena le fantasie dei fan (FOTO)

Pamela Prati e gli scatti hot sotto la doccia: pioggia di complimenti, ma le polemiche restano per il caso Caltagirone

Pamela Prati torna a far parlare di sé. Questa volta, la soubrette si fa riprendere in tutta la sua bellezza. Ora sembra che la bella ballerina abbia ritrovato un po’ di serenità. Ma di fatto, fa comunque scalpore sui social. Dopo un 2019 da dimenticare, lei adesso vuole tornare sotto i riflettori per qualcosa di positivo.

La sua vita era stata scossa da un punto di vista professionale dopo il finto matrimonio con il suo fidanzato immaginario, Mark Caltagirone. La donna, era finita in una serie di polemiche con tanto anche di denuncia da parte di redattori e caporedattori di giornali nazionali e non.

La donna, adesso però nonostante quanto accaduto, si mostra con un fisico molto bello che fa invidia a tante donne. Nelle scorse ore ha fatto degli scatti provocanti che hanno suscitato l’attenzione dei fans. (continua dopo la foto)

Pamela Prati e le foto sotto la doccia

La bella Pamela Prati si è ripresa mentre si stava facendo una doccia. Uno scatto dove c’era molto da immaginare e che però, ha mandato in tilt i follower. L’attrice si è fatta vedere di spalle ed è riuscita a collezionare tanti like. Sono arrivati numerosi complimenti da parte di tutti i suoi follower.

Del resto Pamela è molto seguita sui social network. Molti le hanno fatte dei commenti positivi dicendo quando fosse bella, che è ammiccante e soprattutto, che ancora oggi è una donna bellissima ed invidiata da tanti. Nonostante questo, ancora non si placano le polemiche su quanto è accaduto in merito alla vicenda di Mark Caltagirone.

I commenti negativi sul caso Calagirone

Pamela Prati è finita nel mirino di diversi commenti negativi negli ultimi mesi anche da parte dei suoi colleghi. A difenderla, Valeria Marini sua cara amica, che ha detto che Pamela aveva sbagliato ma che si era trattato di un errore fatto in buona fede.

Infatti la Marini ha detto che Pamela è una persona molto buona, con tante fragilità e che adesso, una volta fatto questo errore, deve semplicemente scusarsi. La showgirl 61enne in passato ha avuto anche molto da ridire con Barbara D’Urso.

In più occasioni Pamela ha spiegato che lei non ha mai sfruttato il nome della professionista di Canale 5 per le sue serate. Insomma, ci sono ancora tante questioni da chiarire tra la showgirl e le sue colleghe, ma probabilmente il peggio per lei è passato.