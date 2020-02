“Sei solo zo*za…”: Wanda Nara da censura, si rotola sul letto in topless e mutandine trasparenti [FOTO]

Il ruolo di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 4

Wanda Nara trova sempre il modo per catturare l’attenzione su di sé sia in televisione che sui social network. Al momento è impegnata al fianco di Pupo e Alfonso Signorini nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un ruolo che per molti è inadatto a lei visto che fa fatica a parlare un italiano corretto.

La scorsa settimana, inoltre, la moglie di Mauro Icardi ha avuto un acceso confronto con la scrittrice Barbara Alberti che l’ha definita un mostro. Nelle ultime ore, invece, in assenza della puntata del reality show rinviato per la presenza di Sanremo 2020, ha postato uno scatto bollente su IG.

Wanda Nara quasi nuda sul letto

Wanda Nara ha fatto di nuovo centro. Ebbene sì, la nota modella e conduttrice argentina ha mandato in visibilio gli oltre sei milioni di follower postando una foto davvero piccante su Instagram. Uno scatto estrapolato da un suo recente shooting fotografico, l’opinionista del reality show di Canale 5 ha dato la buonanotte a modo suo.

In poche parole la moglie del calciatore Mauro Icardi si è mostrata senza biancheria intima mentre si stende e rotola tra le lenzuola bianche del suo letto. Stesa in pancia in giù, in primo piano il suo décolleté abbondante, ma l’attenzione dei seguaci si è spostata lungo sul lato B della loro beniamina fasciato da uno slippino trasparente che lascia poco all’immaginazione. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

“La bellezza può essere pericolosa e l’intelligenza letale”, è questa la didascalia che Wanda Nara ha voluto associare allo scatto al limite della censura. Una foto che ha letteralmente mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network.

La sua iniziativa, però, non è piaciuta a tanti, infatti oltre ai likes e ai complimenti si sono aggiunte anche una marea di critiche. In molti non si spiegano come Mauro Icardi possa stare al fianco di una madre di cinque figli che si mostra sempre nuda su IG. Altri ancora invece si sono spinti utilizzando un linguaggio al limite della volgarità.