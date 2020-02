Sanremo 2020: Morgan rompe il silenzio. Si sono picchiati dietro le quinte: “Ecco il motivo della lite”.

Ecco la verità dietro il litigio tra Morgan e Bugo

Questa settantesima edizione del Festival di Sanremo sta facendo il botto in tutti i sensi. Nella terza puntata del Festival, il pubblico ha assistito a ciò che non era mai successo fino ad oggi. Bugo ha lasciato Morgan da solo sul palco poiché quest’ultimo ha cambiato il testo del brano senza avvisarlo.

Dopo lo scandalo, Marco Castoldi ha rilasciato un’intervista di fuoco a Repubblica e sono emersi dei retroscena inquietanti della vicenda. Il Fatto Quotidiano ha addirittura fatto trapelare che i due artisti sarebbero arrivati alle mani dietro le quinte. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Sputi e spintoni dietro le quinte di Sanremo 2020

Quello che è accaduto nella terza puntata di Sanremo 2020 ha lasciato Amadeus e il pubblico davvero senza parole. Non era mai successo che un’artista durante un’esibizione abbandonasse il palco e di conseguenza venisse squalificato.

Secondo alcune voci di corridoio riportate da Il fatto quotidiano, Morgan e Bugo, sarebbero arrivati alle mani dietro le quinte pochi minuti prima di cantare il brano scelto. Testimoni oculari parlano addirittura di sputi, parole forti e spintoni. Un fatto davvero grave che ha lasciato attoniti tutti i presenti al Kermesse e sopratutto il direttore artistico che per evitare l’imbarazzo ha chiesto aiuto a Fiorello.

Bugo, pare che non volesse nemmeno cantare ma qualcuno lo ha praticamente ‘buttato’ in pista. Il cantante come si è visto in diretta ha abbandonato il palcoscenico dopo che Morgan ha cambiato le parole del testo umiliandolo davanti a tutti.

Il motivo della lite

Il motivo della lite tra i due artisti risale già a giorni precedenti. Secondo alcune voci, la coppia non è mai andata d’accordo dal primo momento, avendo continui screzi. Stando alle parole di Bugo, il collega avrebbe già sbottato nei giorni precedenti decidendo quasi tutto lui.

Morgan, invece, proprio poche ore fa ha rotto il silenzio affermando che il suo gesto è stato quasi una vendetta. Durante l’esibizione di Endrigo la sera precedente, Bugo si è esibito da solo senza considerare Marco e per tale ragione ha agito di conseguenza.