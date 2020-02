Avete mai visto la moglie di Bugo (Cristian Bugatti)? Ecco Elisabetta, una diplomatica [FOTO]

Bugo e Morgan squalificati dal Festival di Sanremo 2020

Nella 70esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus, tra i 24 Big era presente anche il cantautore Bugo. Quest’ultimo, però, si è presentato alla kermesse canora in coppia con Morgan.

Uno strano sodalizio che ha comportato solo delle forti discussioni e squalifica della manifestazione. Infatti nella quarta serata Cristian Bugatti ha abbandonato il palco del Teatro Ariston dopo che il collega ha cambiato alcune strofe del loro brano denigrandolo.

Per chi non lo sapesse l’artista lombardo, dopo aver ricoperto anche il ruolo di attore nel film ‘Missione di pace’ nel 2011, ha poi scritto un libro dal titolo ‘La festa del nulla’. Inoltre è anche un pittore mostrando le sue opere d’arte in tutto lo Stivale fra mostre e fiere.

La vita privata del cantautore

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Bugo la tiene gelosamente lontana dai riflettori e dal gossip. Il cantautore che ha partecipato a Sanremo 2020 ed è stato squalificato, è felicemente sposato è un figlio.

La famiglia vive nel capoluogo lombardo ma la loro relazione sentimentale ha preso il via moltissimi anni fa e in un posto molto lontano. In poche parole si sono conosciuti in India è stata dove Bugo ad Elisabetta hanno deciso di amarsi per sempre. Sono convolati a nozze circa dieci anni fa dopo un lungo fidanzamento. (Continua dopo la foto)

Chi è Elisabetta, la moglie di Bugo?

La moglie di Bugo, ovvero Elisabetta non si è mai avvicinata al mondo dello spettacolo ma nemmeno nel panorama musicale. Facendo delle ricerche la donna è una diplomatica ama molto mantenere la sua privacy.

Infatti, sui social network non sono presenti delle foto che mostrano insieme lei e il marito Bugo, alias Cristian Bugatti. E’ presente solamente un solo scatto postato tempo fa dal cantautore, nel quale è possibile vedere gli occhi socchiusi della consorte, appoggiati sul viso della sua dolce meta.