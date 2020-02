Il Segreto anticipazioni Spagna: Francisca alla ricerca di Raimundo

Svolta nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto. Francisca, dopo essere stata confinata a lungo nel padiglione della tenuta di Isabel ha fatto ritorno al paesino, tra lo stupore di tutti.

La Montenegro però è stata costretta a proteggersi, in quanto Campuzano ed Eulalia sono pronti a consumare la loro vendetta. Facendosi coraggio, Francisca si recherà in municipio per parlare con il sindaco Mauricio, al quale chiederà aiuto per ritrovare Raimundo, sparito nel nulla.

Il Segreto trame iberiche: Matias e Francisca cercano Raimundo

Nelle prossime puntate della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, catturerà l’attenzione anche la storyline che vede un amore impossibile, quello tra Pablo e Carolina. Ignacio distruggerà le loro vite quando rivelerà che sono fratelli. Nonostante ciò, nessuno dei due giovani riuscirà a mettere da parte i suoi sentimenti.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Don Ignacio consegnerà a Pablo la documentazione che lo legittima come figlio, ma la reazione del ragazzo non sarà quella sperata. Con molta tristezza, Pablo dirà a Ignacio di aver bisogno di tempo per riordinare le idee, ora che ha scoperto di amare sua sorella.

Nel frattempo, come rendono noto gli spoiler de Il Segreto, vedremo il Marchese affrontare Tomás, reo di aver fatto sparire 35.000 pesetas. L’amante di Marcela cercherà di tenere buono l’uomo, dicendogli di aver stipulato un accordo con Francisca che lo autorizza a comprare terre a suo nome. Successivamente, Matias e Francisca avranno un lungo incontro nel quale penseranno a come muoversi per rintracciare Raimundo, scomparso nel nulla da qualche giorno.

Francisca ritrova il suo vecchio alleato

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Francisca sfiderà la sorte e si recherà in municipio da Mauricio. Qui, gli chiederà di tornare ad essere il suo fedele braccio destro come un tempo. Il Godoy non saprà dire di no e così si unirà a Matias nelle ricerche di Raimundo. Nel mentre, Pablo e Carolina non riusciranno a resistere al loro amore e daranno libero sfogo alle proprie emozioni.

Urrutia avrà a tal proposito una discussione con Pablo, al quale consiglierà di non mettersi nei guai e di concentrarsi solo sul lavoro. Nonostante i buoni propositi, il giovane finirà ancora tra le braccia di Carolina.

Infine, Francisca comincerà a sospettare che l’assenza prolungata di Raimundo sia dovuta ad un motivo grave e pregherà i suoi alleati Matias e Mauricio di agire in fretta. L’Ulloa verrà trovato sano e salvo? Lo sapremo con le prossime anticipazioni della soap opera Il Segreto.