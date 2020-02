Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 febbraio annuncia grandi novità. Giornata un po’ faticosa per i nativi dell’Acquario. I nati sotto il segno dei Pesci devono risolvere alcuni problemi economici. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 9 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa domenica potrebbe avere un’influenza particolare nella vostra vita: quello che non vi ha dato il lavoro potrebbe darvelo l’amore. Siete pronti a tentare un nuovo appoggio o rinnovare un legame. Con Venere nel segno i sentimenti sono più valorizzati.

Toro – A livello sentimentale questa è stata una settimana difficile e oggi porta un po’ di stress. Di sicuro dovete prendere le distanze da una persona che non vi ascolta o magari tiene sotto controllo le vostre emozioni.

Gemelli – Sembra che in questa domenica abbiate voglia di emergere e fare qualcosa in più. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di aprirvi all’amore, perché in questo periodo c’è la possibilità di riconciliarvi e fare anche incontri positivi per il lavoro. Il meglio arriverà nel mese di aprile.

Previsioni di domenica 9 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata di domenica avete zero voglia di seguire un percorso, un progetto, un programma e siete anche consapevoli che qualcosa sta cambiando. Fate un passo alla volta e se siete in crisi con i sentimenti, in questo periodo mostreranno la corda.

Leone – In questa domenica la Luna è benevole e Venere importante. Siete più predisposti all’amore e avete più voglia di stare con una persona che vi piace e magari rivelarle i vostri sentimenti. In questo periodo sono favoriti gli incontri.

Vergine – Finalmente Venere non è più in opposizione e in questa giornata avete riferimenti più stabili. Coloro che, per motivi personali o di lavoro oppure fisici, hanno sofferto per la lontananza di qualcuno, ora possono recuperare.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Prima di prendere una decisione che riguarda il vostro futuro, dovete riflettere con calma. Febbraio non è un mese che chiama l’amore, anzi potrebbe creare qualche piccolo sfavore. Non sottovalutate le tensioni che nascono in questo periodo, se qualcuno vi è contro dovete cercare di recuperare serenità.

Scorpione – Siete tra i due fuochi: da una parte c’è una tensione da risolvere, invece, dall’altra c’è un problema da sbrogliare. In questo periodo avete bisogno di certezze ma siete circondati da persone che regalano il contrario.

Sagittario – In questa domenica, le stelle sono dalla vostra parte e ci sono belle emozioni che rincuorano la vostra vita. Venere e Marte sono favorevoli e vi aiutano a ottenere una piccola soddisfazione e una vittoria. A livello sentimentale arrivano novità e opportunità.

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Le storie che hanno vissuto problemi nelle ultime settimane vanno gestite con attenzione. Sarà importante evitare complicazioni. Tutto si risolve a vostro favore, anche se questa è stata una settimana molto confusa in tutti i settori della vostra vita.

Acquario – Questa domenica è un po’ faticosa. Dovete rendervi conto che non è possibile fare tutto in un giorno e stare dietro a tutto. Avere delle stelle nervose significa vivere delle complicazioni, che in questo periodo andrebbero evitate. Possibili polemiche e stanchezze in agguato.

Pesci – Negli ultimi tempi vi siete resi conto che quelle persone che sembravano dalla vostra parte non lo sono affatto. Per poter costruire un futuro migliore, è importante capire quali persone meritano la vostra fiducia e chi non lo merita. Cercate di risolvere un problema economico che vi trascinate dallo scorso anno.