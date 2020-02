Vanessa Incontrada: “Viviamo in un mondo di cretini”

Vanessa Incontrada non ci sta alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico

Non le hanno dato Sanremo. E quale problema c’è? Tanto Vanessa Incontrada le sue rivincite se le prende eccome, nelle fattezze di Angela Graziani nella nuova mini-serie Come una Madre, trasmessa domenica 9 febbraio su Rai Uno.

In tanti le dedicano splendide parole, tuttavia, come sempre accade qualche buontempone la importuna. Le parole pesano, specie se danno vita alla orribile pratica del body shaming, notoriamente punto debole delle donne.

È sufficiente la minima imperfezione e subito fioccano le critiche. Con questa pratica Vanessa Incontrada deve fare i conti da parecchi anni e in un’intervista concessa a Domenica In ha spiegato cosa le suscitano determinati commenti. La bella iberica si è raccontata negli studi di Rai Uno, svelando la sofferenza provata in passato.

Il tormento degli hater

Mentre, colta in un periodo particolare della sua vita, aveva messo su qualche chiletto in più, gli hater hanno iniziato a tormentare la Incontrada. Persone cattive, invidiose del successo, che amano nel far soffrire il prossimo. Delle battute hanno rasentato il bullismo. Per quanto positiva e piena di energia, l’attrice/conduttrice ha accusato il colpo.

Vanessa Incontrada reputa cretino il mondo in cui viviamo, sotto taluni aspetti. Sentire parlare gli utenti soltanto dei suoi chili in più l’ha davvero ferita parecchio. Chiedendosi se non abbiano nient’altro da dire, spiega che mettere qualche chilo non dimostra niente. Si allena e si cura sempre, tuttavia capita di iniziare una dieta ferra per una settimana e dopo di lasciar perdere.

Vanessa Incontrada: gravidanza difficile

Fra l’altro le offese gratuite sono avvenute in seguito alla gravidanza. Momento certamente complicato, infatti quando Vanessa era in dolce attesa se ne andò a Barcellona per stare con la madre. Non lo ha mai comunicato pubblicamente perché non lo riteneva necessario.

E in effetti necessario non lo era. Purtroppo alcune persone aprono bocca ancor prima di sapere come stanno realmente le cose, senza curarsi delle possibili ripercussioni.

Più recentemente Vanessa Incontrada ha recitato uno splendido monologo sulla perfezione durante 20 Anni che Siamo Italiani. L’ennesimo messaggio solidale lanciato, positivamente accolto dai telespettatori. La commozione sul palco ha toccato il cuore. È da donne così che bisogna prendere ispirazione.