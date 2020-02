Luciana Littizzetto: abbandona Fabio Fazio per nuove sfide? Parla lei

Luciana Littizzetto e la collaborazione storica con Fabio Fazio: la comica cerca nuove sfide? Parla lei

Gli anni avanzano inesorabili, ma Luciana Littizzetto rimane fedele a Fabio Fazio. Tra le comiche più popolari da anni, la piemontese abita ancora oggi nella sua Torino, nonostante Che Tempo che Fa venga trasmesso dagli studi di Milano.

Viaggiare è pesante, quando fa lo show domenicale torna a casa in piena notte: una fatica. Ma più passa il tempo e più – confida a Il Fatto Quotidiano – è contenta di essere rimasta nella propria città. Torino le piace, e le piace raccontarla.

Andare dal ferramenta, comprare una vite e dunque stare lì a guardare le persone che trova: le offrono parecchi spunti. In quel periodo, tornava sui canali Rai lo storico Rischiatutto, affidato a Fazio. Non sapeva dare anticipazioni Luciana Littizzetto.

Legame orribile e meraviglioso

Tra il presentatore ligure e “Lucianina” c’è questo legame orribile e al tempo stesso meraviglioso: non conoscono mai le mosse dell’altro. Viceversa, non anticipa al conduttore i suoi monologhi. Quando gli chiede quanto tempo le resta non fa scena. Non lo sa davvero: essendo in diretta, ci sono tante variabili.

La collaborazione con Fazio prosegue da oltre un decennio a Che Tempo che Fa, senza poi dimenticare i due Festival di Sanremo realizzati. Alla domanda del giornalista se sia o meno stufa, se non senta la necessità di cambiare partner o di fare qualcosa da sola, Luciana Littizzetto negava totalmente. È come nel momento in cui uno è innamorato.

Luciana Littizzetto: l’opinione su Fazio

Non è che dopo un po’ di anni di innamoramento devi rompere perché da troppo stai insieme. Se si sta bene non ci si lascia. Fabio lo conosce quasi fosse suo marito. Un sapiente, a prescindere dal commento di alcuni. Vero intellettuale, ha una capacità pazzesca di ideare le trasmissioni. Ha fiuto, comprende i meccanismi, chi può funzionare.

Pertanto la collaborazione va avanti benissimo. Non c’è nessuna intenzione di rompere il fortunato sodalizio e anche stasera la graffiante ironia di Luciana farà sbellicare dalle risate i telespettatori.