Laura Pausini smentisce Loredana Bertè: “Polemiche che non esistono”

Laura Pausini risponde alla provocazione di Loredana Bertè, delusa per non essere stata chiamata al concerto Una Nessuna Centomila

Giovedì sera, nella puntata tradizionalmente dedicata alle cover, il direttore artistico Amadeus ha chiamato sul palco di Sanremo sette straordinarie voci: Alessandra Amoroso, Elisa, Emma Marrone, Giorgia, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Laura Pausini. Il nutrito plotone ha annunciato il concertone Una Nessuna Centomila, evento organizzato per dire basta alla violenza sulle donne.

Scottata dal mancato invito, Loredana Bertè ha affidato così il suo sfogo a Twitter. In tanti le chiedevano perché non sarà alla manifestazione, la risposta è che non lo sa manco lei. La notizia l’ha appresa in diretta televisiva da Sanremo esattamente come i fan. Poi, in vena provocatoria, ha chiesto se gli hotel di Reggio Emilia fossero al completo.

L’idea prende forma

Ad ogni modo, la Bertè è felice di veder prendere forma la loro idea di quattro anni fa, di un concerto al 100% femminile, più questa volta un uomo ciascuno, per raccogliere i fondi contro il femminicidio. Nonostante avesse fornito spunti, la manifestazione prenderà forma con Laura Pausini e senza Loredana. Comunque la sorella di Mia Martini pone in primo piano la finalità dell’evento.

Il messaggio veicolato viene sopra qualunque altra cosa. Infine, ha dato “l’in” bocca al lupo, con una chiara allusione alla raccolta Amiche in Arena, disco pubblicato nel 2016 dove Loredana Bertè interpretò in duetto assieme a varie artiste canzoni storiche e non. Grazie all’ottimo responso di pubblico, il 19 settembre 2016 andò in scena l’omonimo concerto nella maestosa cornice dell’Arena di Verona.

Da anni votata alla causa, la Bertè ha espresso delusione. Le avrebbe fatto piacere garantire il contributo personale e sapere di restarne fuori, senza manco essere stata dapprima avvertita, l’ha amareggiata.

Laura Pausini spegne le polemiche sul nascere

A spegnere la polemica è però Laura Pausini che se ne lava pressoché le mani, sostenendo di non aver organizzato loro la data, bensì terze parti. Le hanno semplicemente chiamate e invitate. Per questo invita a non creare polemiche senza senso su un argomento tanto delicato e importante. Lei ha ricevuto l’invito ed ha immediatamente accettato.

Il rispetto del “sesso debole” è un tema quanto mai attuale. Ancora troppe donne vengono maltrattate da uomini, come sono troppe le vittime. Da show di intrattenimento si può infatti rendere più solidale la società intera.