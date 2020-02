Elettra Lamborghini: pungente sulla squalifica di Morgan e Bugo

Elettra Lamborghini ha commentato con fare sarcastico la squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo 2020

Giochi finiti in anticipo per Morgan e Bugo. La loro clamorosa uscita di scena a Sanremo ha sbalorditi tutti quanti, compresa Elettra Lamborghini. Non sapeva neppure Amadeus come gestire il fuori programma, fortunatamente in suo aiuto è accorso il fedele amico Fiorello, quantomai provvidenziale.

Venerdì sera, anziché portare sul palcoscenico il brano in gara, è scoppiato un finimondo. L’ex leader dei Bluvertigo si è scagliato contro il partner artistico, che se ne è così andato.

Insomma, un addio coi controfiocchi: chi se lo sarebbe mai aspettato? L’episodio, dalle tinte surreali, finirà per diritto nella greatest hits di Morgan, abbonato alle polemiche. Mentre Elettra Lamborghini fintamente si dispera. Dagli scontri di X Factor all’uscita non programmata da Amici, fino allo sfratto subito dalla sua casa di Monza, il cantante ha sempre sguazzato nelle controversie. Bruciarsi il Festival di Sanremo va però oltre.

Fuori per defezione

Durante la quarta puntata della kermesse Bugo ha abbandonato l’Ariston e dunque il duo di artisti è stato squalificato causa defezione. Pochi istanti dopo la scena trash Elettra Lamborghini ha commentato in modo epico su Radio Due l’episodio. Invece di barricarsi dietro il politically correct, la nota ereditiera della ricca dinastia ha sfoderato l’ironia, una delle sue qualità migliori.

Venuta a sapere dell’eliminazione, va nel pallone: finirà allora ultima. Troppo modesta la regina del twerking, infatti la sala stampa ha riservato gli ultimi posti agli artisti di Amici, nonostante il piazzamento sia risultato abbastanza deludente. Poco male: Elettra Lamborghini si rifarà con i passaggi nelle stazioni radiofoniche e i risultati dello streaming.

Elettra Lamborghini: alla conquista della radio

Le sonorità promettono sfracelli nelle classifiche commerciali, tra i brani più orecchiabili portati in Liguria. Chi paventava finisse qui la carriera musicale della Lamborghini ha clamorosamente fallito. Alla vigilia la 25enne preannunciava di far ballare il pubblico e così è stato.

La storia della manifestazione brulica peraltro di future star concludere la competizione in fondo alla graduatoria. Che sia nata la nuova icona del pop?