Fiorello come mamma l’ha fatto: spuntano immagini osé [FOTO]

Fiorello si mette letteralmente a nudo: spuntano foto di repertorio dello showman siciliano

Tutti lo attendevano. E tutti sono rimasti soddisfatti del contributo apportato da Fiorello a Sanremo 2020. Le gag sul palcoscenico hanno regalato tanti momenti di ilarità, un toccasana per la kermesse, partita e conclusa tra le polemiche.

Stemperare i toni era un compito che pochi altri come lo showman siciliano avrebbe saputo assolvere. Serviva il mattatore, forse il più bravo d’Italia. Con Tiziano Ferro era scoppiata la polemica, ma il bacio rappacificatorio scoccato nella serata di venerdì ha posto fine alla presunta faida.

Il cantautore di Latina aveva lanciato su Twitter l’hashtag #fiorellostattezitto dopo che Fiorello era rimasto troppo a lungo in scena. Agognato da qualsiasi personaggio dello spettacolo, Sanremo costituisce una bellissima vetrina e basta qualche minuto in più o in meno per scatenare gli animi anche di mostri sacri.

Guerra e pace

Di rimando, Fiore ha lamentato che, con il suo gesto, Ferro abbia alimentato l’odio nei suoi confronti sul web. Numerosi utenti lo hanno riempito di male parole. Dare corda ai detrattori crede sia stato grave, peraltro tenute conto delle precedenti dichiarazioni del musicista contro Fedez, per una vecchia canzone dove il rapper lo criticava apertamente.

Al netto delle schermaglie verbali, Wolf Break News (il portale del fotoreporter Alan Fiordelmondo) ha pubblicato foto hot di Fiorello. Negli scatti condivisi da BitchyF, il 59enne appare in deshabillé, come mamma l’ha fatto.

Fiorello: solo il cappello lo copre

Solamente il provvidenziale cappello, posizionato strategicamente, trattiene gli ardori. Quasi sicuramente sono immagini prese durante uno spettacolo, poiché da ragazzo prima di conoscere la grande fama in tv e radio Rosario faceva da animatore nei villaggi turistici.

Talvolta gli scheletri nell’armadio vengono a galla. Comunque difficilmente il diretto interessato si sarà sentito offeso o in un certo modo oltraggiato. Giocare è il suo mestiere, meglio dunque prenderla col sorriso e scherzarci su. Può anche trattarsi di una parodia di Full Monty, film cult realizzato oltre vent’anni fa in cui operai disoccupati tentano di guadagnare organizzando uno spogliarello e seminando scompiglio nel sobborgo dove vivono.