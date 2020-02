Morgan, sfogo in privato contro Bugo: confidenze a Red Ronnie

Morgan: sfogo in privato sulla lite con Bugo al Festival di Sanremo 2020

Ha fatto parecchio discutere nelle scorse ore la squalifica di Morgan e Bugo a Sanremo 2020. I due hanno finito per litigare e così Red Ronnie, attraverso un lungo video caricato su Facebook, spiega di aver parlato in privato con l’ex frontman dei Bluvertigo.

Stando alla versione riportata dal critico musicale, le complicazioni sono sorte con le prove di Canzone per Te che dovevano interpretare nella serata delle cover. Morgan gli ha spedito un messaggio estremamente prolisso e confuso via Whatsapp, palesemente buttato giù di getto, dove parla di spartiti scambiati, di boicottaggi e di un’orchestra che non riusciva a provare con quel caos di spartiti.

Sabotaggi e abbandoni

Morgan denuncia sabotaggi e lamenta l’arrabbiatura del collega nonché l’abbandono dei discografici. Sono riusciti a eseguire una prova veloce. I problemi – prosegue Red Ronnie – si sono visti nella performance serale alla gara canora dove lo storico giudice di X Factor ha scelto di dirigere egli stesso l’orchestra.

In serata stava lavorando sulla nuova puntata del Barone Rosso. Alla sua sinistra, il pc grande trasmetteva la kermesse con l’audio in sottofondo. Lo alzava solamente nel momento in cui sentiva presentare un artista di suo interesse. Così ha fatto per vedere come si sarebbe comportato il duo.

Morgan: dissing all’Ariston

Fin dall’inizio Red Ronnie lo ha capito: Marco non stava cantando il testo del pezzo in gara, ma qualcosa di scritto contro Bugo. Quindi, quest’ultimo ha preso i fogli e se n’è andato. Tutto si Ferma Caos rimane la più bella performance del Festival di Sanremo 2020, avendo graffiato in modo forte un’edizione molto contestata. A poco importano i dati di ascolto. Solo al business, ma non alla musica.

Grazie a questa partecipazione Morgan è entrato di pieno diritto nella storia della manifestazione, proclama Red Ronnie. Dispiaciuto solo nel vedere un’amicizia finire: quando succede lascia sempre l’amaro in bocca.

Quale opinione darà Bugo? Lo spettacolo mandato in scena sull’Ariston passerà nel bene o nel male ai posteri. E pensare che nemmeno hanno disputato la finalissima di Sanremo…