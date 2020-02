Morgan attacca Bugo: “Sciacallaggio nei miei confronti”

Morgan muove accuse a Bugo dopo la squalifica da Sanremo 2020

Venerdì sera, alla quarta puntata di Sanremo 2020, il duo composto da Morgan e Bugo è stato squalificato. Questo perché l’ex giudice di X Factor ha modificato il testo del loro pezzo Sincero e lo ha trasformato in un’accusa nei confronti del partner artistico.

Sentitosi attaccato, Bugo ha abbandonato spazientito il palco. Inutili i tentativi di Fiorello e Amadeus di portarlo a più miti consigli. Il testo corretto e la mancata esibizione sono dunque costate il posto.

La mattina seguente Morgan ha parlato con La Repubblica per spiegare esattamente cos’è successo tra i due. Secondo il musicista la Sony, casa discografica di Bugo, avrebbe fatto tutto il possibile per metterli l’uno contro l’altro, nonostante li legasse da tempo un’amicizia.

Senza di lui niente Ariston

La partecipazione alla kermesse canora – spiega l’ex leader dei Bluvertigo – è nata perché Bugo gli ha chiesto di fare un pezzo insieme per approdare alla manifestazione. Sarebbe stato colui che gli avrebbe consentito di fare il Festival, perché senza non ci sarebbe sicuramente approdato.

Morgan apprezza Bugo come cantautore e come amico. Aveva un senso di gratitudine nei suoi riguardi perché gli è stato accanto nella vicenda dello sfratto, occorsa negli scorsi mesi. Ma non avrebbe mai immaginato di ricevere in cambio del gesto di bontà uno sciacallaggio.

Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a pallettoni contro di lui. Non se lo spiega, andrebbero chieste alla controparte le ragioni, di fatto hanno iniziato a torturarlo.

Morgan: le spiegazioni mai ricevute

Cercato di chiedergli spiegazioni, Bugo – denuncia Marco Castoldi – ha perfino smesso di parlargli da solo, tanto da voler il suo manager presente a ogni incontro. Ha cercato di appianare le divergenze, ha scritto messaggi, tentato in qualsiasi modo, invano.

Scoppiato il putiferio, i responsabili Sony hanno spiegato che Marco aveva sottoscritto una liberatoria in cui si impegnava a non offendere la Rai e gli altri, dunque non capiscono perché ci abbia rimesso pure Bugo, all’oscuro del testo recitato. L’inconcepibile sviluppo ha danneggiato ambo le parti. Pur esclusi dalla corsa per il titolo di campione si poteva assolutamente scrivere un finale migliore.