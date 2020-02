Romina Power senza veli, le parti intime coperte solo da una mano: l’immagine amarcord fa il giro del web (foto)

Nonostante i suoi 68 anni, la cantante statunitense è considerata dai suoi fan una bellezza rara. Di Romina Power se ne parla praticamente da sempre ed oltre che per il suo talento, anche per il notp triangolo amoroso con Carrisi e la Lecciso.

Come tutti sappiamo, Romina e Albano sono stati legati per oltre 30 anni e dopo una lunga ‘pausa di riflessione’ è tornata a cantare con lui. L’ultima esibizione risale a pochi giorni fa al Festival di Sanremo dove ovviamente non sono mancate le polemiche.

Di solito siamo abituati a vedere l’artista sempre vestita in modo elegante e mai volgare. Grazie ad una fanpage dedicata a Romina però abbiamo trovato un’immagine della donna completamente diversa dal solito che ha lasciato tutti senza parole.

Romina Power senza veli in uno scatto amarcord

Una fan page dedicata a Romina Power ha diffuso sul web una foto che la ritrae senza veli. Lo scatto in questione non è recente, infatti, risale ad un vecchio numero del settimanale Novella 2000. L’immagine è precisamente del 1984, in bianco e nero, quindi scattato circa 35 anni fa prima addirittura del matrimonio con Al Bano. Il fascino di Romina Power è ben visibile. La donna mostra un fisico perfetto e delle curve da far perdere la testa. Chissà come avrà reagito Carrisi all’epoca. (Continua dopo la foto)

La coppia ospite al festival di Sanremo 2020

Pochi giorni fa Al Bano e Romina si sono esibiti ancora una volta a Sanremo. La coppia però ha partecipato come ospite d’onore e non come coppia in gara . Il motivo di tale decisione sarebbe dato da una paura della Power di confrontarsi con dei cantati troppo giovani.

Nonostante le polemiche sulla scelta del playback, la loro performance ha conquistato tutti i presenti e la presentazione del nuovo brano ‘Raccogli l’attimo’ sembra diventato già un vero e proprio tormentone. Anche se gli anni passano, Carrisi e la Power riscono a trasmettere sul palcoscenico grandi emozioni e la loro grinta è sempre la stessa di quando erano due ragazzini.