“Spero di farcela…”: Mara Venier sta male, ecco cosa è successo alla conduttrice di Domenica In

Mara Venier sta male a Sanremo

In occasione della quinta ed ultima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di invitare sul palco dell’Ariston una serie di artisti. Oltre a Biagio Antonacci, Ivan Cottini, Vittorio Grigolo, Gente de Zona, Edoardo Pesce, Wilma De Angelis anche Mara Venier, protagonista indiscussa con Domenica In.

Quest’ultima è arrivata nella cittadina ligere già nella giornata di venerdì e sui suoi canali social aveva fatto un annuncio. Purtroppo la professionista veneziana non sta tanto bene e sul suo account Instagram ha detto che ogni volta che si reca a Sanremo ha sempre mal di gola e febbre. Poi si è augurata di riprendersi perché le aspettavano due giorni di fuoco.

Domenica In in diretta da Sanremo

Infatti come di tradizione la puntata di Domenica In in onda nella settimana sanremese verrà realizzata all’interno del Teatro Ariston. Mara Venier e una serie di giornalisti ed ospiti ascolteranno le 23 canzoni in gara, una in meno visto la squalifica di Morgan e Bugo. La trasmissione prende il via alle 14 per concludersi alle 18:45 occupando anche lo spazio dedicato a Da noi…A ruota libera di Francesca Fialdini.

Ci sarà anche Achille Lauro che in settimana è stato difeso dalla stessa Venier durante una diretta su Rai Radio 2. Nello specifico un uomo ha fischiato e insultato il trapper veronese e la moglie di Nicola Carraro lo ha ripreso verbalmente.

Mara Venier e il malore a Domenica In

E a proposito di condizioni di salute di Mara Venier, la scorsa settimana quest’ultima ha avuto un live malore dietro le quinte di Domenica In. Al rientro della pubblicità, durante l’intervista a Gianluca Grignani, la padrona di casa ha confessato al suo pubblico di aver avuto un calo di zuccheri e per poco non perdeva i sensi.

E’ stato chiamato il medico che le ha dato qualcosa per farla riprendere. Poi l’artista veneta ha continuato regolarmente la puntata. A quanto pare il malessere era dovuto alla febbre e al forte caldo all’interno dello studio.