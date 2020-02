Oroscopo Branko di oggi 9 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 9 febbraio ha delle novità davvero interessanti per il vostro segno zodiacale. Giornata debole e stancante per i nativi dei Gemelli. Luna piena in Leone rende molto romantici i nati sotto il segno dell’Acquario. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 9 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Se ancora non avete avuto fortuna in amore, questa domenica vi regala un’altra Luna, più innamorata e fortunata della vostra. Si tratta di Luna piena in Leone. Inoltre, siete vicini a ottenere una vittoria professionale o una storia del tutto nuova.

Toro – Questa Luna piena non è a vostro favore ma ciò non significa mancanza di amore e passione. L’influsso lunare mette in rilievo famiglia, genitori, figli, nipoti, parenti. Le cose non vanno come vorreste ma non ci sono ostacoli insormontabili sulla vostra strada. Giove rafforza l’amore.

Gemelli – Con la meravigliosa e poco romantica Venere in Ariete non avete paura o imbarazzo nelle vostre conquiste. Non puntate tutto sul fisico e sulla prestanza, poiché Marte vi rende deboli e stanchi, non avete il solito ritmo nel campo lavorativo. Se avete qualcosa da chiarire, fatelo con questa Luna piena, prima che passi in Vergine.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete fare molta attenzione a linea, fegato, nell’attività fisica e sport. Marte spericolato in Sagittario aumenta in voi la voglia di cambiare ambiente, casa, macchina. I cuori solitari non devono perdere tempo in incontri superficiali.

Leone – In questa giornata tutto può succedere. Luna piena in Leone, raggiunta dall’influsso di Venere in Marte, rende questa domenica come la prima notte di nozze. Anche per gli sposati ci sono magnifiche situazioni. E, intanto, cercate di individuare persone ingannevoli.

Vergine – Quando Giove è positivo vuol dire una sola cosa: amore. Fino ad adesso la passione non vi è mai mancata, anche se di recente ci sono state situazioni scontente e battaglie in famiglia. Qualcuno d’importante non sempre sa leggere nei vostri occhi.

Previsioni di domenica 9 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Via agli amori trasgressivi che farà contenti i single e chi ama l’avventura. Difficilmente nascono amori duraturi con la quadratura Giove-Venere. Il terzo mese d’inverno non è una passeggiata, ma potete vivere di rendita insieme ai beni ricevuti dalla famiglia o dal partner.

Scorpione – Luna piena è in opposizione diretta con il Sole. La prima si concentra sul campo professionale, affari, collaborazioni. Il Sole, invece, richiama la famiglia. Solo voi sapete a chi dare la priorità.

Sagittario – Con Mercurio in Pesci non siete i favoriti nell’ambiente, c’è molta ostilità intorno ma la Luna piena in Leone vi classifica come outsider. La vostra vittoria arriva quando meno ve lo aspettate e, una volta preso il premio, ritiratevi nella vostra casa. Forse un po’ di febbre.

L’oroscopo di Branko del 9 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche se non avete ritoccato perfettamente le iniziative-accordi-progetti, avrete notevoli guadagni economici. Luna piena in Leone vi comprende e condivide il vostro desiderio di ricchezza e notorietà. Esprimete anche i vostri sentimenti, la passionalità.

Acquario – Questa Luna piena in Leone porta romanticismo nei rapporti liberi e matrimonio, crea un’atmosfera alla Midnight in Paris di Woody Allen. Fate attenzione a non prendere raffreddori, domani avete tante cose da dire: una questione immobiliare in sospeso.

Pesci – Iniziate già da adesso a pensare a lavoro, professione, studio, affari perché dal 19 febbraio inizia la vostra nuova navigazione. Per un po’ avrete tutti i pianeti amici, per tale motivo non dovete perdere tempo a combattere contro i mulini a vento. Non si tratta di essere sospettosi, ma di scoprire la verità.