Elodie, l’annuncio inatteso della madre Claudia Mitai: “Mia figlia deve sposarsi…”

Claudia Marthe Mitai vuole che la figlia Elodie si sposi

In occasione della seconda partecipazione al Festival di Sanremo della figlia Elodie, la madre Claudia Marthe Mitai ha deciso di rilasciare una lunga intervista per il magazine di gossip DiPiù.

La donna ha fatto delle confessioni inattese, ovvero vorrebbe che la consanguinea si sposasse al più presto. Ricordiamo che la Di Patrizi dalla scorsa estate è felicemente fidanzata con il rapper siciliano Marracash.

L’ex allieva di Amici lo ha presentato già alla sua famiglia facendogli un’ottima impressione. Per questo la mamma ha detto che le è piaciuto moltissimo e ora vuole diventare nonna. Non è la prima volta che la signora esprime questo desiderio. Ricordiamo che Claudia Mitai ha avuto Elodie quando era solo una ventenne mentre quest’ultima ha incontrato il cantante siculo durante la collaborazione per ‘Margarita’.

Claudia Marthe Mitai vuole diventare nonna

Oltre a parlare della partecipazione della figlia alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, la signora Claudia Marthe Mitai ha confessato che Elodie deve molto a Maria De Filippi. Ricordiamo che la Di Patrizi è stata un’allieva del talent show Amici. Quenne Mary ha creduto molto nelle sue potenzialità ed è cresciuta grazie a quella esperienza televisiva.

Il genitore a DiPiù ha confessato che prima nessuno le aveva dato una possibilità del genere. La donna si è preso il merito dell’estrosità della figlia, mentre la passione per la musica arriva dal padre Roberto, un chitarrista e le faceva ascoltare le canzoni di Renato Zero, Mina, Lucio Battisti.

La reazione di Marracash al pezzo di Elodie

Mentre Marracash è più che soddisfatto della canzone e delle varie esibizioni della fidanzata Elodie al Festival di Sanremo 2020. Tuttavia la Di Patrizio non si è posizionata benissimo nella classifica finale della kermesse canora.

La ragazza si è presentata alla manifestazione col brano Andromeda, scritta appositamente dal suo caro amico Mahmood, vincitore dell’edizione 2019 di Sanremo. Già da una settimana il pezzo sanremese della Di Patrizi circola in tutte le radio e di sicuro sarà un successo.