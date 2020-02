“Scoppio a piangere per Maria De Filippi…”: la commovente confessione sulla conduttrice [FOTO]

La confessione di Platinette su Maria De Filippi

Da un mese esatto nel sabato sera di Canale 5 va in onda C’è Posta per Te. Guardando il people show di Maria De Filippi si ha la possibilità di ridere, riflettere e soprattutto piangere per le storie che vengono raccontate. Poi la conduttrice pavese è molto abile a sbrogliare delle matasse familiari e fare delle sorprese coinvolgendo personaggi famosi.

Nella sua storica rubrica ‘I protagonisti della Tv’, curata dal magazine Nuovo Tv di Signoretti, Mauro Coruzzi in arte Platinette ha detto la sua sul programma campione d’ascolti della rete ammiraglia Mediaset.

Secondo lo speaker radiofonico la moglie di Maurizio Costanzo è una grande maestra nel scatenare emozioni ai telespettatori. Per questo motivo Coruzzi ha detto che la De Filippi il sabato sera lo fa sempre scoppiare di piangere e ormai non si asciuga più le lacrime.

I complimenti a Queen Mary e a C’è Posta per Te

Nella sua rubrica ‘I protagonisti della Tv’, curata dal magazine Nuovo Tv, Mauro Coruzzi ha speso delle belle parole sia per il people show C’è Posta per Te che per colei che lo conduce, ovvero Maria De Filippi. Secondo Platinette quest’ultima in questi anni è stata molto abile ed è instancabile nel cogliere le emozioni della vita stessa.

Inoltre riesce a conquistare sul campo la fiducia del suo pubblico. La padrona di casa sa sempre trovare la parola giusta o un gesto in grado di far riconciliare familiari che non si parlavano da tempo o far riunire una coppia scoppiata. (Continua dopo la foto)

C’è Posta per Te torna sabato prossimo con una puntata inedita

A Nuovo Tv, Mauro Coruzzi ha svelato perché C’è Posta per Te ottiene da ben 20 anni questo grande successo d’ascolti. Secondo lo speaker radiofonico Maria De Filippi è in grado di spiegare le vite di tutti a tutti.

Ricordiamo che questa settimana il people show di Canale 5 non è andato in onda per la concomitanza della finalissima della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, ma il programma tornerà regolarmente in onda sabato prossimo, 15 febbraio sempre alla solita ora sulla rete ammiraglia Mediaset.