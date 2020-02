Morgan e Bugo, cos’è successo? La ricostruzione: “Morgan ha attaccato mia moglie”

Spuntano novità sul caso Morgan e Bugo, quest’ultimo ha detto che l’ex di Asia Argento ha offeso la moglie e lo ha insultato, scopriamo la verità

Arrivano nuove rivelazioni sul caso Morgan e Bugo, che gettano ombre sull’ex di Asia Argento. Dopo ore di silenzio Bugo ha finalmente preso la parola e ha raccontato come sono andati i fatti.

Il cantante ha rivelato la sua versione durante la conferenza stampa e ha detto che Morgan, giunto sulla scala per arrivare sul palco, iniziato a insultarlo. In precedenza fra i due c’era stata già una lite, continuata poi sul palco dell’Ariston.

Bugo ha tenuto a precisare che Morgan ha offeso la moglie e gli ha anche detto che era un perdente. Preso dalla rabbia Bugo ha reagito andandosene via. Invece, secondo quanto rivelato dal quotidiano Libero alla base del litigio ci sarebbero motivi economici. Il giornale scrive infatti che a peggiorare le cose è l’agente di Bugo, che denuncia un tentativo di ricatto da parte di Morgan.

L’agente di Bugo afferma che Morgan voleva del denaro

Cosa è successo dunque? Stando alla versione dell’agente di Bugo, Morgan avrebbe tentato di avere 55mila euro per motivi che non sono noti. E’ comunque certo che i due per almeno 24 ore hanno catalizzato l’attenzione del Festival.

Infatti, fino a quel momento non c’era mai stata una eliminazione causata personalmente dal cantante in gara. Quanto è accaduto ha anche rotto il legame fra i due artisti. Tuttavia, fra loro le cose non andavano bene da tempo e quanto accaduto al festival ha messo al loro rapporto.

Durante la serata Marco Castoldi alias Morgan, ha anche minacciato di non presentarsi sul palco per le cover, ma Bugo non ha mai condiviso il suo modo di fare. La mancanza di sintonia fra i due artisti si è avvertita nell’aria nella puntata di giovedì sera e si vedeva subito che c’era qualcosa. Poi, nella serata di venerdì, ecco che Morgan dedica a Bugo delle parole nella canzone, modificate per inviare un messaggio proprio a lui. E Bugo lascia il palco!

Marco Castoldi ha dato la sua versione dei fatti

Se da un lato c’è la versione di Bugo su quanto accaduto, non è mancata ovviamente la versione di Morgan. Il cantante ha rilasciato un’intervista a Repubblica e ha detto che Bugo è stato messo contro di lui. Morgan ha anche detto di avergli chiesto cosa avesse, ma che lui ha smesso di parlargli.

L’ex dei Bluevertigo ha anche aggiunto di aver scritto messaggi e tentato di ricucire il rapporto, ma non è stato possibile. Così ha preso il testo originale e ne ha invertito il senso, mettendolo in negativo. Secondo Morgan, invece di reagire andando via, Bugo poteva cogliere l’ironia di quelle parole, invece ha preferito fare così.