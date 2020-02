Pietro Tartaglione di Uomini e Donne contro Achille Lauro

Il compagno di Rosa Perrotta Pietro Tartaglione si esprime negativamente nei confronti di Achille Lauro, una delle figure più chiacchierate di Sanremo 2020

Il compagno di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, ha deciso di dire la sua su uno dei cantanti più chiacchierati di questa edizione di Sanremo. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare un post su Instagram per parlare su Lauro.

Le sue parole però non sono affatto positive, anzi! Tartaglione ha detto che non è sua intenzione giudicare la prova canora del cantante in quando non è un esperto. Però ha aggiunto che se questo è l’esempio che dà ai giovani di certo non è di suo gradimento.

Pietro ha anche detto che se l’esempio per i giovani di domani deve essere quello dato da Lauro spera che il figlio non lo imiti mai. Il riferimento di Tartaglione è al video che il TG satirico ha mandato in onda e nel quale Lauro, rabbioso e infuriato, sputa sul suo pubblico.

Pietro Tartaglione non approva il comportamento di Lauro

Dopo aver sorpassato la crisi con la compagna Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione sta vivendo un ottimo periodo con la sua famiglia. In passato la compagna Rosa era stata criticata per aver affermato in una sua intervista di aver avuto, dopo il parto, un forte calo del desiderio.

Da come si era espressa la Perrotta aveva fatto intendere che in quel periodo non c’erano rapporti col suo fidanzato. Nell’intervista l’ex tronista di uomini e donne Rosa aveva anche detto che quello che stava vivendo non era sicuramente da definire normale, ma comunque non voleva farlo pesare troppo.

A vivere male questa situazione era però il fidanzato Pietro, che pensava fossero in crisi. Invece era solo una sensazione che la spingeva a dedicarsi completamente al figlio, ed era come se il suo corpo appartenesse solo a lui. A questa frase i fan della coppia si sono arrabbiati e gliene hanno dette di tutti i colori.

Fra Rosa e Pietro tutto procede a gonfie vele

Adesso sembra che tutto vada fra i due e non c’è alcuna crisi. La coppia va d’accordo e come sempre i due sono inseparabili. Tuttavia, non mancano certo dei momenti di ansia e tensione, e Rosa ha ammesso che quella frase pronunciata da lei è stata travisata.

Il calo del desiderio è comunque normale dopo una gravidanza, ma la coppia supererà completamente questo momento? Staremo a vedere!