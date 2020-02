Gina Lollobrigida si rivolge al Quirinale, “Io trattata come una criminale, pronta a lasciare l’Italia”

L’appello di Gina Lollobrigida a Mattarella, l’attrice è pronta a lasciare l’Italia perché è stata trattata come una criminale, vediamo cosa è successo

L’attrice Gina Lollobrigida fa appello al presidente della repubblica Mattarella perché dice di essere stata trattata come una criminale. Per il gesto ignobile nei suoi confronti ha anche annunciato in una lettera inviata a Giovanni Grasso di essere pronta a lasciare l’Italia.

Le parole dell’attrice giungono dopo che Stefano Agamennone, suo amministratore di sostegno, ha deciso di nominare un altro legale per rappresentarla nel processo penale. Ricordiamo che la Lollobrigida è persona offesa perché ritenuta incapace di amministrare i suoi beni.

L’amministratore ha preso però la decisione senza aver detto nulla all’attrice, che quindi ha reagito. La Lollo ha detto di aver rappresentato l’Italia nel mondo per oltre 70 anni, alla fine per essere trattata così. A 92 anni chiede quindi un po’ di tranquillità e di essere trattata come una persona normale e non come un’incapace, perché non lo è.

Gina Lollobrigida non vuole far entrare alcun delegato del tribunale

La Lollobrigida nella lettera chiede quindi a Grasso di riferire a Mattarella i dettagli della sua situazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’inventario dei beni che Agamennone ha chiesto è già esecutivo. Poiché l’attrice non vuole che nessun delegato del Tribunale si presenti, a questo punto l’amministratore potrà chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Ecco perché l’attrice ha detto che non merita di essere trattata come una criminale, e per giunta in casa sua. Ha anche aggiunto di non capire perché l’amministratore voglia un inventario di beni dei quali non ha l’autorità di gestire. Infatti, pare che l’amministratore sia stato nominato solo per tutelare i suoi beni immobiliari e societari.

La Lollobrigida fa appello a Mattarella

L’udienza prossima avrà luogo il 13 febbraio e riguarda il processo penale che ha come centro delle indagini Andrea Piazzolla. Si tratta del giovane che oltre dieci anni le fa da assistente e manager.

L’attrice però in tribunale sarà rappresentata dall’avvocato che Agammenone ha nominato per lei. Gina però non lo ha scelto e non lo conosce nemmeno, perciò amareggiata scrive a Mattarella.

A nominare l’amministratore di sostegno era stato il giudice tutelare a febbraio del 2019. La Lollobrigida ha presentato un reclamo, respinto poi dalla Corte d’Appello, e poi ha fatto ricorso in Cassazione. Allo stato attuale è quindi l’amministratore che gestisce i su9oi beni.