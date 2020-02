Ashton Kutcher contro Demi Moore, “con lei non ho rapporti, con le sue figlie si”

Parla Ashton Kutcher, ex di Demi Moore, e rivela di non avere rapporti con lei, però per le figlie Rumer, Scout e Tallulah ci sarà sempre

A distanza di qualche tempo dalla pubblicazione dell’autobiografia di Demi Moore, Inside Out, arriva una dichiarazione da parte di Ashton Kutcher. L’attore, ex marito della Moore, fino adesso non ha mai fatto alcun commento sul libro.

Demi nel libro svela che l’ex marito, con cui è stata sposata dal 2005 al 2013, la trascinò qualche volta in un rapporto sessuale a tre. Nel libro l’attrice, sedici anni in più di Kutcher, dice che è stato uno sbaglio enorme. Fu quello che segnò l’inizio della fine del loro rapporto.

La Moore rivela di essere uscita da quel rapporto a tre devastata dalla vergogna, mentre per l’ex marito era una scusa per andare con altre ragazze. Anzi, fu proprio a causa di questo rapporto che Ashton giustificava i tradimenti che vennero dopo.

Ashton Kutcher e la Moore in cattivi rapporti

Nel libro la Moore ha rivelato di avere scoperto che lui la tradiva con una ventunenne. Allora Ashton le disse che quei rapporti a tre avevano offuscato la loro relazione e lei lo aveva perfino giustificato. Nella sua autobiografia l’attrice rivolge anche delle accuse all’ex per averla fatta ricadere nell’alcolismo.

Una volta lui le disse che non aveva senso porsi dei limiti e Demi piombò in una dipendenza peggiore della precedente. Il suo obiettivo era quello di piacergli e voleva trasformarsi nella donna divertente che Ashton cercava. Nel libro afferma anche che il suo matrimonio con Ashton Kutcher era una codipendenza, dalla quale faceva fatica a svincolarsi. Su quanto detto dalla ex Kutcher adesso ha parlato chiaro e ha detto che tra loro non corre buon sangue.

Kutcher va d’accordo con le figlie di Demi

L’attore, sposato dal 2015 con Mila Kunis da cui ha avuto due figli, sta parlando solo adesso di quanto detto nel libro dalla ex. In merito a quanto affermato dalla Moore ha preferito però non entrare nei dettagli, ma ha affermato che tra loro ci sono cattivi rapporti.

Invece, Kutcher va d’accordo con le tre figlie dell’attrice, Rumer, Scout e Tallulah Willis, e vuole loro molto bene. E’ sempre in contatto con loro e avranno sempre il suo appoggio. Anche se le tre ragazze hanno vissuto con lui per otto anni, non ha mai voluto essere la controfigura del padre. L’attore ha una grande stima di l’attore per Bruce Willis.