Alfonso Signorini, avete mai visto dove vive? Casa chic a Milano

Alfonso Signorini quest’anno è il padrone di casa del Grande Fratello Vip. Un’eredità lasciata dalla sua amica Ilary Blasi che sta portando avanti con professionalità e bravura. Il pubblico sembra averlo apprezzato in veste di conduttore e la guida del reality ha definitivamente consacrato il suo successo. Di lui conosciamo praticamente tutto, ma avete mai visto dove vive il direttore di Chi?

Dove vive Alfonso Signorini

L’illustre giornalista vive in un appartamento nel cuore di Milano. Dalle foto che è possibile reperire su Instagram, si intravede una casa decisamente arredata con gusto ed eleganza. (Continua dopo il video)

L’arredamento è minimal ed elegante e rispecchia a pieno la personalità del presentatore del Grande Fratello Vip. (Continua dopo il post)

Perchè piace il Grande Fratello Vip di Alfonso

Questa edizione del reality è stata decisamente molto apprezzata dai telespettatori. In molti hanno riscontrato una novità positiva nella conduzione del giornalista, ma non solo. Il Grande Fratello Vip di quest’anno ha avuto il coraggio, più delle altre edizioni, di portare in prima serata dei temi forti che, grazie alla professionalità di Signorini sono stati sviscerati come mai accaduto prima. Alfonso dunque piace anche in veste di conduttore.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 8 febbraio il giornalista è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto tv di Verissimo e si è a lungo raccontato, lasciandosi andare a dei lati inediti della sua vita privata e anche sentimentale: dal coming out arrivato a fatica e con coraggio, alla malattia che l’ha colpito qualche anno fa e da cui è guarito, alla omosessualità, la fede che non lo abbandona mai.

Ma ha anche a lungo parlato dell’amore per la sua mamma, scomparsa qualche anno fa. Una perdita che l’ha molto segnato e che ha ricordato con emozione e voce smorzata. Certamente questa nuova avventura lo porterà ancora più lontano televisivamente parlando.

La sua vita sentimentale

Ad oggi il Direttore di Chi è single e felice. Alla Toffanin ha anche raccontato di avere il desiderio di diventare un giorno papà. E glielo auguriamo.