Piero Pelù, Sanremo 2020, il gesto non passa inosservato, ma cosa ha fatto?

A Sanremo 2020 Piero Pelù va oltre ogni oltre limite, va in mezzo al pubblico e prende la borsetta di una signora, poi si è tolto il giubbino, ma scopriamo cosa è successo

Ancora una volta Piero Pelù, classificatosi quinto a Sanremo 2020, ha dimostrato di avere una grinta incredibile. Il cantante è apparso in ottima forma e ha fatto la sua esibizione al centro palco stupendo tutti per la scritta curiosa sul petto nudo.

La scritta portava la frase “Tu 6 molto di +”, che riflette come sempre l’originalità e lo stile rock dell’artista. Ma dopo l’esibizione ha fatto un gesto che non è passato inosservato, qualcosa che ha lasciato sbalorditi. Infatti, durante l’esibizione di Gigante, è andato in platea ed è sceso tra il pubblico per coinvolgere una signora seduta nelle prime file.

Il cantante le ha così preso la borsetta argentata e se l’è portata sul palco. Il pubblico, divertito dalla scena, ha goduto della performance di Pelù mentre ondeggiava la pochette al ritmo di musica.

Piero Pelù ha scippato la borsetta ad una signora del pubblico

Ma oltre allo scippo della borsa il cantante toscano ha fatto anche un’altra sorpresa. Infatti, alla fine del suo brano rock si è tolto il giubbotto in pelle e ha mostrato la scritta enigmatica sul petto, “Tu 6 molto di +”. Quale significato ha questa scritta?

Per alcuni è un messaggio simbolico verso il nipote che è il protagonista del testo di “Gigante”. Ad ogni modo, la scena della borsetta e poi quella quando si è tolto il giubbotto hanno reso frizzante la sua esibizione.

Piero Pelù ha si è esibito regalando al pubblico una performance imperdibile, e divertendo anche con i suoi siparietti. Tuttavia, ci sono voci che dicono che anche l’artista si è lamentato delle lunghe attese pre-esibizione.

Pelù si è sfogato per le attese sull’esibizione

L’artista si è lamentato che il festival è stato troppo lungo e che ci sono stati diversi ritardi durante un’ospitata all’Altro Festival in onda su Raiplay.

Pelù ha detto di aver atteso 40 minuti per colpa di Fiorello e dei suoi interventi che ha ritenuto troppo lunghi. Per l’artista però il festival è stato un grande successo e ha dato prova della sua grande energia con lo spettacolo improvvisato.

Tutti si sono divertiti e anche Mara Venier è apparsa scatenata, ma la più euforica di tutte è stata senza dubbio la signora scippata. Potrà raccontare di aver subito uno scippo proprio nel Teatro dell’Ariston!